Neubau der Kita Klettermaxe fertig Die Einrichtung an der Schafbergstraße bietet Platz für 79 Kinder und hat noch freie Kapazitäten.

Anett Springmann ist froh über die tollen Bedingungen, unter denen ihre beiden Kinder Terence und Annabell im Neubau der Kita Klettermaxe betreut werden. © Carmen Schumann

Terence und Annabell würden am liebsten das ganze Wochenende in der Kita bleiben – so gut gefällt es dem Dreijährigen und seiner fünfjährigen Schwester im Neubau der Kindereinrichtung „Klettermaxe“. Am Freitag wurde die Einrichtung offiziell eingeweiht. Für die Gäste der kleinen Feier haben Terence und Annabell gesungen – als kleinen Dank für die Geschenke, die die Gäste mitbrachten. Unter anderem überreichte der stellvertretende Landrat Udo Witschas ein Angelspiel mit Bezug zur Tier- und Pflanzenwelt Sachsens.

Das größte Geschenk konnten die Kinder allerdings nicht sehen. Das versteckt sich in den Mauern des Neubaus. Für das insgesamt rund 1,9 Millionen teure Projekt gab der Bund 530 000 Euro, das Land Sachsen 464 000 Euro, der Träger, das BBZ Bautzen 452 000 Euro, die Stadt Bautzen 300 000 Euro und der Landkreis 110 000 Euro. Wie Thomas Stahn, der geschäftsführende Vorstand des Berufsbildungszentrums (BBZ) sagte, ist er stolz auf das Erreichte. Der Bau sei in der Rekordzeit von einem reichlichen Jahr errichtet worden. Baubeginn war im September 2015. Zwei Monate später wurde der Grundstein gelegt. Dass die geplante Fertigstellung Ende 2016 geschafft wurde, sei vor allem der tollen Arbeit der Planer und Architekten zu verdanken. Er dankte deshalb Frank Stolle vom Planungsbüro Simm und Stolle Bautzen, Martin Teich vom gleichnamigen Büro aus Bischofswerda sowie der Landschaftsarchitektin Carmen Goldstein.

Großzügige Planung

Natürlich ist die Freude groß bei der Kita-Leiterin Anne Gersdorf. „Wir haben hier optimale Bedingungen“, sagt sie. Alles sei großzügig geplant. Vor 14 Tagen sind die ersten Kinder aus der Interimseinrichtung gleich um die Ecke in die neuen Räume eingezogen. Derzeit werden hier 36 Kinder betreut. Die Kita Klettermaxe hat aber eine Kapazität von 79 Plätzen, davon 28 in der Krippe. Nach und nach sollen neue Kinder aufgenommen werden. Die Gruppenräume sind hell und freundlich. Jeder hat einen Zugang zur Terrasse, wo im Sommer auch die Mahlzeiten eingenommen werden können. In der Kita Klettermaxe wird eine Vollverpflegung mit Frühstück, Mittagessen und Vesper angeboten. „Alle bekommen die gleiche ausgewogene Mahlzeit“, betont Kita-Leiterin Anne Gersdorf.

Sie erklärt, dass sie und ihre sieben Mitarbeiterinnen nach dem sogenannten Situationsansatz arbeiten. Das heißt, die Erzieherinnen orientieren sich an den aktuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder, ohne dass dabei der Anspruch an Erziehung und Betreuung vernachlässigt wird. Einmal in der Woche kommen Vereinsmitglieder des MSV 04, um mit den Kindern Sport zu treiben. Das freiwillige Angebot wird sehr gut angenommen.

