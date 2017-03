Neubau an der Zaschendorfer Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg will einen Komplex mit 22 Wohnungen errichten.

Ein abgeschlossener, grüner Innenhof soll das Seeg-Projekt mit 22 Wohnungen prägen. Baubeginn ist für 2018 geplant. © Grafik/Seeg

Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter stand kürzlich beim Immobilienforum im Rathaus die Freude ins Gesicht geschrieben: Nach Jahren der Sanierung und Modernisierung im Wohnungsbestand soll nun endlich wieder einmal richtig neu gebaut werden. Und sie spricht von einer „besonderen Gestaltungs- und Wohnumfeldqualität“ des Projektes, das insgesamt 22 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten umfassen soll. Dabei kommen 2 300 Quadratmeter Wohnfläche zusammen. Es soll eine Tiefgarage mit 29 Stellplätzen geben.

„Entlang der Zaschendorfer Straße entsteht ein fünfgeschossiger Bau, dem im südlichen Teil ein zweigeschossiges Gebäude vorgelagert ist, der zur kleinteiligen Bebauung zum Kalkberg hin vermittelt und eine Hofsituation für das Ensemble schafft“, teilte Architekt Frank Mehnert mit. Danach sollen beim Hauptbau die Nebenräume, wie Bäder, Gäste-WC, Küchen, Abstellräume und Garderoben, eine Pufferzone für alle Wohn- und Schlafbereiche bezüglich des Verkehrslärms zur Zaschendorfer Straße hin bilden. „Alle Räume sind natürlich belüftet und belichtet.“

Die Höhenlage des gesamten Gebäudekomplexes wurde so gewählt, dass das westliche Treppenhaus das Höhenniveau des vorhandenen Geländes an der Zaschendorfer Straße aufnimmt. Alle Baukörper sind in dieser Höhenlage eingeordnet. Die abfallenden Höhendifferenzen des Geländes nach Süden werden durch eine umlaufende Grundstücksmauer erzielt. Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt von der Max-Haarig-Straße aus. Der Anliegerverkehr wird auf dem Grundstück in der Tiefgarage untergebracht.

Nach Auskunft von Frank Mehnert sollen zwei Ein-Raumwohnungen mit ca. 50 Quadratmetern, sieben Zwei-Raumwohnungen mit ca. 70 bis 80 Quadratmetern, acht Drei-Raumwohnungen mit ca. 90 Quadratmetern und fünf Vier-Raumwohnungen, drei davon mit ca. 117 Quadratmetern und zwei mit 158 Quadratmetern entstehen. Im Erdgeschoss entstehen drei Gewerbeeinheiten, zwei mit ca. 90 Quadratmetern und eine mit ca. 195 Quadratmetern Fläche. „Alle Wohnungen und Gewerbeeinheiten sind barrierefrei erreichbar.“ (SZ/ul)

zur Startseite