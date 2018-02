Neuauflage für James Blond Die Macher des beliebten Landschaftstheaters wollen eine Fortsetzung ihres Erfolgsstücks zeigen. Die Vorbereitung beginnt.

Arnd Heuwinkel alias James Blond und Franziska Jubelt alias Blondi sowie die anderen Darsteller sorgten 2016 beim Landschaftstheater in Reinhardtsdorf-Schöna für viel Klamauk. © Marko Förster

Sächsische Schweiz. Die ersten Bittbriefe an mögliche Sponsoren sind rausgegangen. Der Verein Sandsteinspiele will auch in diesem Jahr ein Landschaftstheater in Reinhardtsdorf-Schöna inszenieren. Dazu ist aber wie bei allen Kulturveranstaltungen noch finanzielle Unterstützung notwendig. „Wir sind aber optimistisch, dass wir das auch dieses Jahr wieder irgendwie hinkriegen“, sagt Vereinsvorsitzender Sebastian Lachnitt.

Der Titel für das neue Stück steht zwar noch nicht ganz genau fest, doch es soll auf jeden Fall eine Fortsetzung des Stückes von 2016 werden. Damals hieß es: „James Blond – das Matzel stirbt nie“. Das war auch das erste Stück, dass der Verein ohne die Unterstützung des Staatsschauspiels Dresden auf die Beine stellte. In den beiden Jahren hatte das Schauspielhaus die Leitung, stellte jede Menge Equipment und sogar Shuttlebusse, die Besucher von Dresden nach Reinhardtsdorf fuhren.

Das gibt es jetzt zwar nicht mehr, dennoch ist der Zuspruch enorm geblieben. Im vergangenen Sommer sahen mehr als 2 000 Besucher das Stück „Der Rasselbock oder die Hasen sind los“. Mit dem Schnitt von 200 Besuchern pro Vorstellung wurden die Erwartungen des Vereins voll erfüllt. „Geplant hatten wir mit etwas weniger. Da hat uns auch geholfen, dass das Wetter mitgespielt hat“, sagt Lachnitt. Keine der zehn Freiluft-Vorstellungen musste abgesagt werden.

Fördergelder für dieses Jahr sind bereits beantragt. Nun beginnt das Warten auf die jeweiligen Bescheide. Parallel wird an der Aufführung gefeilt. Im Vorjahr waren über 40 Laienschauspieler sowie das Theater Aspik aus Hildesheim beteiligt. Regisseur Uli Jäckle hielt die künstlerischen Fäden in der Hand. Im Hintergrund agierten viele Einheimische. „Dankbar sind wir auch für die Unterstützung der Feuerwehren in Reinhardtsdorf und Schöna, von Gemeinderat, Heimat- und Schifferverein“, sagt Lachnitt. Sie haben beispielsweise Absperrungen oder die Pausenversorgung organisiert. Dennoch kann der Verein immer neue Leute gebrauchen, die sich mit Herzblut für Kultur in der Region einsetzen.

Mehr Infos gibts im Internet unter www.sandsteinspiele.de

