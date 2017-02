Neuanfang in Niesky Inge Berger ist eine der neuen Mieter im Dewog-Haus. Nach Jahrzehnten in Görlitz packt sie nun Umzugskisten.

Inge Berger (rechts) hat sich die Wandfarben ihrer Wohnung im Dewog-Haus selbst ausgesucht und ist Anne Steinert von ihrem Vermieter dankbar dafür. Foto: André Schulze © andré schulze

Die Vorfreude ist Inge Berger am Donnerstagnachmittag ins Gesicht geschrieben. Während die zahlreichen Gäste beim Tag der offenen Tür im Dewog-Haus nur mal einen Blick in das frisch sanierte Gebäude erhaschen wollen, misst sie dort im Badezimmer noch schnell den Abstand zwischen Badewanne und Waschbecken aus. Die 79-Jährige will wissen, ob dazwischen noch Platz für ein kleines Schränkchen ist. Denn den Möbelwagen hat sie schon bestellt. Anfang April zieht die Seniorin von Görlitz nach Niesky. Um näher bei ihrer Tochter und den Enkelkindern im Nieskyer Ortsteil See zu sein, kehrt sie nach langen 36 Jahren ihrer alten Neubauwohnung in der Neißestadt den Rücken.

Doch Wehmut klingt am Donnerstag nicht an. Inge Berger ist vor allen Dingen beeindruckt, wie schön die neue Wohnung nach der Sanierung geworden ist. Sie hat das Haus noch im Rohbau gesehen und hätte nicht gedacht, dass es so schnell so schön wird. „Das war eine halbe Ruine. Es ist herrlich, was hier geleistet wurde“, sagt sie. Besonders gut gefällt ihr, dass in der Wohnung alles altersgerecht ist. So können die Mieter beispielsweise mit einem Aufzug vom Hof bis vor die Haustür fahren. Die Griffe an den Balkontüren und Fenstern sind außerdem extra tiefer gesetzt, damit sie ein Rollstuhlfahrer öffnen kann.

Inge Berger ist darauf nicht angewiesen und noch absolut mobil. Sie fährt selbst Auto und sorgt sich darum auch nicht, dass ihr der Neustart in Niesky schwer fallen könnte. Mit ihrem Wagen ist sie schnell in ihrer alten Heimatstadt, um dort Freunde zu treffen. Und nach See zu den Enkeln ist es nun nur noch ein Katzensprung. Nur um den Garten und die Garage in Görlitz sei es schade, erzählt Inge Berger. Doch vielleicht kann ihr Anne Steinert, die bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Niesky für die Vermietung zuständig ist, auch da noch mit einem Tipp weiterhelfen und eine Garage vermitteln.

Der jungen Frau ist Inge Berger für ihre Beratung und Betreuung in den vergangenen Monaten dankbar. Denn die Seniorin hat, genau wie die anderen Mieter, schon früh mitentscheiden können, wie ihre Wohnung mal aussehen wird. Während die Wände der Zugezogenen nun creméfarben sind, haben sich andere für gelbe, rote oder blaue Tapeten entschieden. Dass selbst leere Wohnungen am Donnerstag so viel Publikum anlocken, das hat den Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky nicht wirklich überrascht. „Wir haben schon in der Bautzener Straße 10 die Erfahrung gemacht, dass so etwas die Nieskyer interessiert“, sagt Wilhelm Fischer. Außerdem präge das Dewog-Haus, wenngleich es am Rand von Niesky liege, das Stadtbild.

Bis zum Herbst dieses Jahres will das städtische Tochterunternehmen dann auch den letzten Teil des Gebäudes fertigstellen. Dort entstehen weitere 15 Wohnungen. Über mangelnde Nachfrage kann der Vermieter nicht klagen. Wenn Mitarbeiterin Anne Steinert in der Zeitung davon liest, dass Niesky schrumpft, dann deckt sich das nicht mit ihren Erfahrungen im Arbeitsalltag. „Ich empfinde es so, dass viele nach Niesky zurückwollen“, sagt sie. Gerade moderne Wohnungen wie jene in der Käthe-Kollwitz-Straße sind gefragt. Dort ist zum Beispiel der Fußboden in den Badezimmern beheizt und die digitale Haustafel sagt dank einer App sogar das Wetter voraus.

Die Besucher beim Tag der offenen Tür zeigen sich angetan von der gehobenen Ausstattung der Wohnungen. Ob die nahtlosen Tapeten, die elektrisch betriebenen Rolläden oder die ausladenden Balkone – jeder hat etwas anderes im Blick. Besonders die großen offenen Küchen samt Flur stoßen aber auf breiten Zuspruch. Damit die Wohnungen heute zwischen 66 und 71 Quadratmetern verfügen, hat der Vermieter die Grundrisse verändert. Dort, wo sich mittlerweile der Fahrstuhl befindet, ist früher auf drei Etagen der Eingang zu einer dritten Wohnung gewesen. Dank des ausgebauten Dachgeschosses kommt der Eingang aber trotzdem auf acht Mietparteien. Die richten sich ab April wohnlich ein. „Wir wünschen allen ein schönes Zuhause“, sagt Wilhelm Fischer.

Das Nieskyer Dewog-Haus ist in den 1930er-Jahren gebaut worden. Seinen Namen verdankt es der Deutschen Wohnungsfürsorge AG für Beamte, Angestellte und Arbeiter. Nach 1945 gelangte das Wohnhaus, zu dem auch der bereits vor 13 Jahren modernisierte Eingang in der Königshainer Straße 9 gehört, vermutlich über den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund FDGB in kommunale Hand. Nachdem Teile des Gebäudes lange Jahre leer standen, sollen alle Arbeiten nun bis zum Herbst abgeschlossen sein. „Ein Abriss“, stellt Wilhelm Fischer klar, „ist für uns nie infrage gekommen.“ Darüber ist sicher nicht nur Inge Berger sehr glücklich.

