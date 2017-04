„Neuanfang“ auf dem Neumarkt Vier Wochen nach dem Abbau der Aleppo-Busse steht nun die nächste Installation auf dem historischen Platz.

Aus der Distanz beobachten Polizisten das Geschehen rund um das jüngste Kunstobjekt auf dem Neumarkt - farblich gut macht sich die Rosa-Grüne Installation zwischen dem Blau der Uniformen und dem Gelb der Baukräne. © Fabian Schröder

Auf dem Neumarkt ist am Dienstagnachmittag das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ eröffnet worden. Bei der offiziellen Einweihung, die um 16 Uhr begann, hatten sich Kritiker des Werkes ebenso wie der Skulptur Wohlgesonnene vor Ort eingefunden. Ein SZ-Reporter schätzte die Zahl der Anwesenden zeitweise auf etwa 300 bis 400 Personen.



Zu hören waren allerdings vor allem die „Kritiker“ an der Skulptur, die ihrem Unmut mit Trillerpfeifen und lauten Rufen Nachdruck verliehen. „Haut ab!“ war zu hören, ebenso „Schrottkunst!“. Auch „Hilbert muss weg!“ wurde gerufen - obwohl Dresdens OB der Veranstaltung gar nicht beiwohnt. Auch Zusammenhangloses wie „Stasi raus!“ wurde krakeelt, wobei das bei den meisten Rufern Verwunderung hervorruft. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) kam anfangs kaum zu Wort, da sie praktisch ab dem ersten Wort ihrer Rede niedergebrüllt wurde. Nach einer Schubserei schaltete sich auch die Polizei kurz ein.



Es waren allerdings auch zahlreiche Befürworter des Werkes auf dem Platz - zu erkennen am Beifall nach bestimmten Redepassagen. Etwa eine Stunde nach der Einweihung war die erste Aufregung vorbei, am Rande wurde auch sachlich diskutiert.

Schon vor der Eröffnung kamen zwei ältere Herren an der Skulptur vorbei. Einer spuckte gegen die Hebebühne, der andere schüttelte den Kopf und murmelt „Schrotthaufen.“ Später füllte sich der Platz, die Schlagwortdichte besorgter Bürger erhöht sich. Es wird über „Schrottkunst“ lamentiert und über die „Lügenpresse“ geschimpft. Ein Grüppchen Installations-Gegner formierte sich am Neumarkt-Zugang des QF. Auch dort wird diskutiert. Jedoch nicht über Kunst. Ein Mann erzählte etwas von Tieffliegern, die 1945 über Dresden flogen und von deren Piloten man die Gesichter sehen konnte. Neben dem „Neuanfang“ gibt es also bereits Übliches. Die Polizei steht mit je einem Fahrzeug an jeder Zufahrt zum Neumarkt. Zusätzlich befinden sich auf dem Platz mehrere Einsatzkräfte.

Entworfen wurde die Installation von dem Künstlerduo Heike Mutter und Ulrich Genth. Seit Mitte März ist bekannt, dass das Denkmal im Zentrum errichtet wird. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Skulptur aber eigentlich schon längst stehen sollen. Allein vier Jahre habe es gedauert, bis alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Fragen mit der Stadt geklärt werden konnten.

Das rund sieben Meter hohe Objekt gehört der Stadt, die sich das Projekt rund 60 000 Euro kosten lässt. Das Werk wird von nun an für zwei Jahre vor der Frauenkirche - zwischen Luther und Friedrich August II - zu sehen sein.

Wie Künstler Ulrich Genth erklärt, besteht das Werk aus Objekten aus dem „kollektiven Gedächtnis der Stadt“. Die Kugel ist eine perforierte Bronzehohlkugel auf einer kleinen Säule - ein Bezug auf die filigranen Elfenbeindrechselarbeiten des Absolutismus, die in den Kunstsammlungen gezeigt werden. Darüber schwebt der rechte Arm einer Trümmerfrau. Der Arm wird in zufälligen Abständen auf die Kugel schlagen. Außerdem wird ein Arm und ein Schleier zu sehen sein - Nachbildungen von Teilen des Mozartbrunnens. Die gesamte Installation ist auf einer rosafarbenen Hebebühne befestigt.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte der Aufbau begonnen. Anfangs verlief alles friedlich, später formierte sich der in Dresden schon fast übliche Widerstand gegen Kunstwerke im öffentlichen Raum. Eine Gruppe stürmte auf die Hebebühne zu und warf Bratpfannen und Töpfe über den Bauzaun, der das Kunstwerk umgab. Andere schrieen Künstler Genth zu: „Geh doch zurück in deine Neustadt.“ Dabei kommt Genth aus Hamburg. Am Montag wurde der Künstler auch von Teilnehmern der Pegida-Kundgebung bepöbelt.

Der „Permanente Neuanfang“ ist in diesem Jahr bereits die zweite Installation auf dem Neumarkt. Vor vier Wochen endete dort die Ausstellung des Kriegsmahnmals „Monument“ des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni. Auch diese Arbeit erregte vor allem bei der Einweihung Anfang Februar einige Gemüter in der Stadt. (szo)













