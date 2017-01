Neu im Pfarramt Mit Tobias Schwarzenberg und Marko Mitzscherling werden offene Stellen im Bischofswerdaer Land wieder besetzt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tobias Schwarzenberg © privat Tobias Schwarzenberg

Marko Mitzscherling

Die Schwesterngemeinden Rammenau. Bretnig und Hauswalde haben nach anderthalbjähriger Vakanz wieder einen Pfarrer. Tobias Schwarzenberg stellt sich am kommenden Sonntag ab 14 Uhr in seinem Einführungsgottesdienst in der Bretniger Kirche vor. In dieser Woche zog der 40-Jährige mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern ins Rammenauer Pfarrhaus ein. Am 13. Februar tritt er seinen Dienst offiziell an, wie es auf Anfrage aus dem Pfarramt in Bretnig hieß. Tobias Schwarzenberg war in den vergangenen drei Jahren Pfarrer in Großwaltersdorf, Gahlenz, Eppendorf und Kleinhartmannsdorf.

Einen neuen Pfarrer werden auch die Schwesterngemeinden Burkau, Uhyst, Pohla und Demitz-Thumitz bekommen. Die Kirchenvorstände stimmten nach einem Bewerbungsgottesdienst zu, dass Marko Mitzscherling die Stelle erhält. Voraussichtlich komme er im Sommer, teilte die Superintendentur Bautzen auf Nachfrage mit. Der 54-Jährige, der in Bautzen aufwuchs, ist derzeit Pfarrer in Langenhennersdorf bei Freiberg.

Die neuen Pfarrer waren die jeweils einzigen Bewerber für die Ämter. Nach Angaben des Landeskirchenamtes werde es immer schwieriger, Pfarrstellen auf dem Land zu besetzen. Für die vakante Stelle in Steinigtwolmsdorf etwa fehlt es immer noch an einem Bewerber. (cm)

zur Startseite