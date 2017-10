Neu-Anfang in der zweiten Heimat Eva Maria Jacob wuchs in Breslau auf. Die Vertreibung ihrer Familie führte sie zur Liebe ihres Lebens nach Dresden.







Mit 92 Jahren im Dachgeschoss. Das klingt hart. In jeder Etage stehen Rollstühle und Rollatoren vor den Türen. Nur ganz oben bei Eva Maria Jacob nicht. „44Stufen rauf und runter, jeden Tag“, sagt sie und strahlt das Lächeln einer Frau, die man unmöglich als alt bezeichnen kann. Das Haar hübsch frisiert, die Augen wach und die Beine noch recht flink. Nur mit schweren Einkäufen in der Tasche nutzt sie ausnahmsweise auch mal den Fahrstuhl in ihrer Seniorenwohnanlage in Bühlau.



Gelaufen ist Eva Maria Jacob schon immer gern, oder besser, gewandert. Gemeinsam mit ihrem Mann Hanns erkundete sie zu DDR-Zeiten jeden Winkel der Sächsischen Schweiz. Nur im Sommer ging es mal mit Auto und Hauszelt zum Faulenzen an den Ostseestrand. „Wir hatten eine wunderbare Zeit“, erinnert sie sich. Wenn sie spricht, dann kommt das Sächsisch heute „doch ä bissel“ durch auch wenn sie all zu heftigen Dialekt selbst nicht gern hört. 64 Jahre waren Hanns und sie ein Ehepaar, bevor er 2014 starb. Es war so etwas wie ihr zweiter Anlauf im Leben gewesen.











Der erste hatte jäh geendet, im Oktober 1945, als sie ihre Geburtsstadt Breslau verlassen musste. „Wir wurden rausgeschmissen und bekamen nicht einen Pfennig“, sagt sie und klingt dabei kurz fast ein wenig zornig. Dabei kann sie heute längst ohne Groll aus jenen Lebensjahren berichten, die ihre Biografie brachen, aber nie sie selbst. „Ich war ja jung damals, da konnte man so etwas verkraften. Meine Mutter hat die Vertreibung viel mehr getroffen. Sie hat sich nie wieder davon erholt.“



Als Familie lebten sie ein wunderbares Leben in Breslau. Der Vater besaß dort einen großen Lebensmittelladen. Von einem Tag auf den anderen hatten sie nun gar nichts mehr, kamen zunächst bei weitläufigen Verwandten in Roßwein nahe Freiberg unter. Ihre Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten hatte sie in Schlesien während der Prüfungen abbrechen müssen. Trotzdem bekam sie nun recht schnell eine Stelle im Roßweiner Rathaus.











Eines Tages kam ein junger Mann in ihr Büro und fragte nach einer Bescheinigung dafür, dass er seine Kartoffeln legal bei einem Bauern erworben habe. Eva Maria half ihm gern und warf dabei gleich schon mal ein Auge auf ihn. Wie sich herausstellte, war er Student an der Ingenieurschule im Ort. Kurze Zeit später waren die beiden ein Paar und zogen zu Hanns nach Dresden. „Wir kamen in eine völlig kaputte Stadt“, erinnert sie sich. Anfangs habe sie sogar als Trümmerfrau geholfen Ziegel abzuputzen. 1950 heirateten die beiden auf der Festung Königstein. Ihre erste kleine gemeinsame Wohnung in Bühlau hätten sie noch „schwarz“ bezogen, bis sie irgendwann aufgeflogen seien, erzählt Eva Maria Jacob und lächelt spitzbübisch.



Mit ihrem Umzug ins Wohnheim der Cultus gGmbH vor zwei Jahren hat sich nun, etliche Etappen später, dieser Kreis für sie geschlossen. Nach einem Zusammenbruch und einer Herz-OP war ihrer Tochter Ulrike das Risiko zu groß, ihre Mutter weiter allein in der großen Wohnung wohnen zu lassen. Ulrike wohnt in Ullersdorf, Eva Marias Sohn Klaus ging 1989 in den Westen. Neben den zwei Kindern hat Eva Maria inzwischen drei Enkel und zwei Urenkel. „Manchmal verliere ich da selbst den Überblick.“











Auch wenn ihre Familie nicht immer hier bei ihr ist, fühlt sich Eva Maria Jacob im Heim gut aufgehoben. Im Notfall kann sie einen Hilfeknopf drücken, und mittags isst sie zusammen mit den anderen Bewohnern im Speiseraum. „Früher habe ich immer selbst gekocht“, sagt sie. „Dreimal in der Woche bin ich mit dem Fahrrad zum Markt auf den Schillerplatz gefahren, um frische Zutaten zu holen.“ Sie war ja mit den Kindern zu Hause, während ihr Mann als Statikfachmann unter anderem die Standfestigkeit des Dresdner Fernsehturms, der Semperoper und des Kulturpalastes überprüfte.



Noch ein paar Jahre früher, Anfang der 50er, hatte Eva Maria Jacob als Sekretärin im Dresdner Schlachthof gearbeitet. Damals wohnte sie gerade in Wachwitz und fuhr jeden Morgen mit der Straßenbahn hinunter ins Tal. Die Arbeit hatte große Vorzüge: „Wir haben jeden Tag Brühe für die Schwiegereltern und Wurst bekommen“, erinnert sie sich. „Einmal im Monat gab es für uns auch ein Stückchen Fleisch.“ Das wurde dann manchmal auch getauscht, zum Beispiel gegen Tapete für die Wohnung. „Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen.“











Schlecht hatten sie und ihr Mann es nie mehr. Lange Zeit hatten die beiden Anrechte in der Semperoper und der Operette. Nach der Wende reisten sie in alle Welt, sahen die Pyramiden in Ägypten und ritten auf Kamelen. Um den Hals trägt sie seitdem eine goldene Nofretete. Ihre Lieblingskette. Inzwischen reist sie nicht mehr so weit. Auch in Breslau war sie seit den 50er-Jahren nicht mehr. „Das ist mir heute zu umständlich. Da gucke ich viel lieber in mein Fotoalbum“, sagt sie.



Seit sie im Seniorenheim ist, spricht Eva Maria Jacob deutlich lauter. Die meisten hören hier schlecht. Neulich hat ihr Arzt auch ihr ein Hörgerät verpasst, aber das trägt sie nur ungern. Auch ihre Brille setzt sie nur zum Lesen auf. Beim Wandern oder Bummeln stört die doch nur. Nicht selten läuft sie allein anderthalb Stunden durch die Heide oder die Innenstadt. Zurück im Heim, widmet sie sich dann gern ihrem kleinen Beet unten vor dem Eingang. Das Heidekraut will gegossen werden und mag kein Unkraut. Jeden Mittwoch geht sie zur Gymnastik, montags ist Fingertraining. Auf ihrem Abreißkalender in der Küche hat sie neulich den Tipp gelesen, wer im Alltag viel sitze, der solle hin und wieder aufstehen und sich schütteln. Sie hat es ihrem Sohn geraten.











Seit sie im Seniorenheim ist, spricht Eva Maria Jacob deutlich lauter. Die meisten hören hier schlecht. Neulich hat ihr Arzt auch ihr ein Hörgerät verpasst, aber das trägt sie nur ungern. Auch ihre Brille setzt sie nur zum Lesen auf. Beim Wandern oder Bummeln stört die doch nur. Nicht selten läuft sie allein anderthalb Stunden durch die Heide oder die Innenstadt. Zurück im Heim, widmet sie sich dann gern ihrem kleinen Beet unten vor dem Eingang. Das Heidekraut will gegossen werden und mag kein Unkraut. Jeden Mittwoch geht sie zur Gymnastik, montags ist Fingertraining. Auf ihrem Abreißkalender in der Küche hat sie neulich den Tipp gelesen, wer im Alltag viel sitze, der solle hin und wieder aufstehen und sich schütteln. Sie hat es ihrem Sohn geraten.











zur Startseite

Artikelempfehlung Neu-Anfang in der zweiten Heimat Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/neu-anfang-in-der-zweiten-heimat-3803566.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: