Netzwerk soll Jugendarbeit verbessern

Das Pulsnitzer Rathaus. Die Jugendarbeit in der Stadt soll bessern werden. © René Plaul

Die Kinder- und Jugendarbeit in Pulsnitz soll noch besser werden. Offenbar wissen Vereine, Gruppen und Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, noch zu wenig voneinander. Gemeinsam könnten sie mehr erreichen. Eine Planungsgruppe hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ein gemeinsames Netzwerk zu schaffen. So ist es das Ziel, die vorhandenen Ressourcen und Angebote zu erfassen und diese gemeinsam nutzbar zu machen: für übergreifende Veranstaltungen und Weiterbildungen zum Beispiel. So könnte auch festgestellt werden, welchen Bedarf es an Jugendangeboten gibt und wie die Stadtverwaltung einbezogen werden könnte. Es geht um Kooperation und darum, Projekte zu initiieren. Ähnliche Treffen gibt es bereits in Radeberg und Kamenz.

In der Vorbereitungsgruppe ist eine Vertreterin des Stadtrates, die Pfadfinder mischen mit, ebenso wie die Jugendfeuerwehr Pulsnitz und das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit. Das Netzwerk hatte bereits von 2014 bis 2016 das Förderprogramm „Jugend bewegt Kommune“ ausgestaltet. Das Ende dieses Förderprogramms ist auch der Anlass, jetzt den Informationsaustausch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu verbessern.

Das erste Treffen wird am 27. April, um 19 Uhr in der Feuerwehr Pulsnitz stattfinden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Das Vorbereitungsteam wünscht sich vor allem einen Überblick über die Angebote im Stadtgebiet. (SZ)

Ansprechpartner für Ideen und Informationen ist Christoph Semper christoph.semper@kijunetzwerk.de Telefon 0151/12105339.

