Netzwerk hilft Asylbewerbern Nach Röhrsdorf kommen nicht 35, sondern nur fünf Flüchtlinge aus Großenhain.

Pfarrer Christoph Rechenberg von der evangelisch-lutherischen St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Röhrsdorf. © Archiv/Claudia Hübschmann

„Es sind fünf Flüchtlinge, die zu uns kommen“, sagt Pfarrer Christoph Rechenberg von der evangelisch-lutherischen St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Röhrsdorf. Zu den fünf Flüchtlingen aus Großenhain, könnten eventuell noch drei weitere aus einem anderen Ort im Landkreis hinzukommen, erklärte er. Sie würden durch die Diakonie, die Gemeinde Klipphausen und das Netzwerk Asyl Klipphausen betreut, sowie durch die Heimbetreuer in der Flüchtlingsbaracke an der S 177 selbst, so der Pfarrer. Mit den Neuankömmlingen wird auch die bewährte Betreuung wieder aufgenommen. Sie reicht von Spieleabenden über Wanderungen bis zum Fußballspielen. Außerdem wird es durch ehrenamtliche Lehrer wieder ein bis zwei Mal in der Woche Deutschkurse geben, sagte Christoph Rechenberg. (SZ/ul)

