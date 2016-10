Netzwerk für Freitals Verein wächst Im Sommer hat der Stadtrat die Gründung eines Soziokulturellen Zentrums beschlossen. Es hofft nun auf Fördermittel.

Freitals Vereine sollen sich künftig besser miteinander vernetzen, Angebote aufeinander abstimmen, neue entwickeln und besser darüber informieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Stadtrat im Sommer die Gründung eines sogenannten Soziokulturellen Zentrums beschlossen. Dafür wird aber kein neues Zentrum eingerichtet oder gebaut, sondern die in der Stadt bereits heute aktiven Vereine sollen kooperieren. Was bislang fehlt, ist das Personal dafür. Deswegen sollen die Arbeiten im Zentrum zwei neue Mitarbeiter übernehmen.

Wie das Rathaus in der vergangenen Stadtratssitzung mitteilte, wurde mittlerweile der Verein Soziokultur Freital gegründet. In diesem sind verschiedene Freitaler Vereine Mitglied, zum Beispiel die Kultur- und Tanzwerkstatt, die Spielbühne, das Regenbogen-Familienzentrum oder der Verein zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf. Kontrolliert wird die Arbeit von einem Beirat, in dem je ein Vertreter aus jeder Stadtratsfraktion sitzt.

Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von rund 100 000 Euro für den Betrieb des Zentrums. Finanzieren soll es sich mit Geld aus Landkreis und Bund sowie eigenen Einnahmen, etwa bei Veranstaltungen. Die Stadt kalkuliert mit Zuschüssen von etwa 23 000 Euro, in der Startphase 2016 muss mit einer zusätzlichen Finanzierung von bis zu 35 000 Euro gerechnet werden, heißt es im Konzept. Der neu gegründete Verein hat außerdem einen Antrag auf Fördermittel beim Kulturraum Meißen/ Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestellt. Von dort sollen bis zu 56 000 Euro pro Jahr fließen.

Schon seit 2013 wurde über die Schaffung eines soziokulturellen Zentrums in Freital diskutiert. Damals hatten Freitals SPD, Linke und die Wählervereinigung Bürger für Freital (BfF) die Verwaltung beauftragt, den Bedarf für ein solches Zentrum zu ermitteln und ein passendes Gebäude dafür zu suchen. Der Grund: Defizite in der Kultur-, Jugend- und Sozialarbeit in Freital. Es gebe zu wenig Angebote und fehlende Räume.

