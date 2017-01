Netzstörung bei Vodafon behoben Etwa 27 Stunden lang waren 600 Haushalte in Kamenz von einem Defekt eines angemieteten Glasfaserkabel betroffen.

Im Kabelnetz von Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) in Kamenz waren von Mittwoch, den 11. Januar, etwa 11.30 Uhr, bis Donnerstag, den 12. Januar, ungefähr 14.20 Uhr, der TV- und Hörfunkempfang sowie die Internet- und Telefonverbindungen unterbrochen. Betroffen waren rund 600 Haushalte mit Kabelanschluss. Die Ursache war ein Defekt an einer angemieteten Glasfaserverbindung. Diese Glasfaserleitung wird vom Anbieter gewartet und im Bedarfsfall auch entstört. Seit Donnerstagnachmittag stehen alle Dienste im Kabelnetz von Vodafone wieder vollständig zur Verfügung. Vodafone entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten.

Grundsätzlich setze das Unternehmen alles daran, bei Störungen so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen. Pressereferentin Heike Koring: „Dies ist für uns als Dienstleister multimedialer Angebote selbstverständlich.“ Die Ursachen von Störungen seien vielfältig, sodass die Behebung auch länger als einen Arbeitstag dauern könne. Zudem könne es sein, dass Dritte in die Verursachung und/oder Behebung der Störung involviert sind. Wie auch in diesem Fall. (SZ)

