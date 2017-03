Gut zu wissen Netz-Werk Mittweida will Tafel übernehmen Der Vorstand des Sozialvereins hat der Übernahme zugestimmt. Er hat schon Erfahrungen.

Die Döbelner Tafel an der Bahnhofstraße ist von Schließung bedroht. Der Awo-Kreisverband will die Trägerschaft Mitte des Jahres aufgeben. Jetzt ist der Nachfolger gefunden. © André Braun

Der Vorstand der Vereins Netz-Werk Mittweida hat am Mittwoch den entscheidenden Beschluss gefasst: Der freie Träger will die von Schließung bedrohte Döbelner Tafel übernehmen. „Wir sind mit der Arbeiterwohlfahrt verabredet und werden die Punkte definieren, die noch zu klären sind“, sagte Anne Katrin Koch, Geschäftsführerin des Vereins. Sie hatte sich die Geschäftsräume in der vergangenen Woche angeschaut und auch die Zahlen vorlegen lassen. Netz-Werk will die Döbelner Tafel nahtlos weiterführen. Ohne einen neuen Träger wäre dort spätestens Ende Juni Schluss, nachdem der Awo-Kreisverband beschlossen hatte, die Döbelner Tafel aufzugeben (DA berichtete).

Der Leiterin der Tafel Elvira Illgen soll angeboten werden, in Zukunft für den neuen Träger zu arbeiten. „Es ist wichtig, jemanden zu haben, der die Strukturen kennt und der die Kontakte in der Region hat“, sagte die Geschäftsführerin. Für die Kunden der Tafel soll sich erst einmal nichts ändern. Die Einrichtung bleibt vorerst am alten Standort, auch die Außenstellen in Roßwein, Hartha und Waldheim werden weiter betrieben. „Mit unseren Erfahrungen wollen wir versuchen, die Personaldecke der Döbelner Tafel etwas dicker zu stricken. Die Übernahme bedeutet viel Arbeit und wir werden auch eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen, um die Bedingungen zu verbessern“, so Koch. Die Arbeiterwohlfahrt hatte angeboten, sämtliche Ausstattung der Döbelner Tafel kostenlos dem neuen Träger zu überlassen. Anne Katrin Koch sieht da Verbesserungsbedarf. „Es gibt zwar eine Kühlzelle, aber keine Gefrierzelle, sondern nur Gefriertruhen. Die sind nicht optimal“, sagte die Geschäftsführer. Auch der Fahrzeugpark ist erneuerungsbedürftig. „Eines der Fahrzeuge ist von 2002.“

Später könnte sich Koch einen Umzug der Tafel vorstellen. „Wir wollen einen Alternativstandort suchen. In den derzeitigen Räumen können die Hygiene-Anforderungen nicht so gut eingehalten werden. Mein Traum wäre die Hilfe aus einer Hand, zusammen mit der Möbelbörse und unseren Beratungsangeboten.“ Zu einem späteren Zeitpunkt will sich die Geschäftsführerin auch mit den Bürgermeistern der Städte treffen, in denen die Döbelner Tafel tätig ist. „Wir müssen sehen, wie wir das ein bisschen stabiler hinbekommen. Ich glaube, dass die Kommunen auch in der Verantwortung stehen. Es steht uns nicht zu, zu beurteilen, warum die Menschen zur Tafel kommen. Wichtig ist, ihnen zu helfen.“

Netz-Werk Mittweida ist einer der ganz großen Vereine, die im sozialen Sektor tätig sind. In Döbeln hatte er vor einigen Jahren schon die Möbelbörse an der Eichbergstraße übernommen und bedeutend ausgebaut. Der Verein betreibt auch die Mittweidaer Tafel mit Außenstellen in Hainichen und Penig. Im Altkreis Mittweida versorgt die Tafel etwa 1000 Menschen mit günstigen Lebensmitteln, sagte Koch.

