Netto-Zufahrt wird gesperrt Auf der Breiten Straße in Pirna muss ein Kanal ausgetauscht werden. Zum Supermarkt kommt man dann nur von der anderen Seite.

Pirna. Die Stadtwerke Pirna lassen vom 5. bis 9. Februar den Mischwasserkanal an der Westseite der Breiten Straße austauschen. Besonders betroffen von den Bauarbeiten ist der Bereich an der Netto-Zufahrt. Nach Auskunft der Stadtwerke lässt sich der Netto-Markt während der Bauarbeiten ausschließlich über die Einfahrt an der Robert-Koch-Straße erreichen, die Einfahrt an der Breiten Straße bleibt währenddessen gesperrt. Die Arbeiten an dem Kanal sind Teil des Großvorhabens, Flutschäden von 2013 entlang der Breiten Straße zu beseitigen. Aufgrund der milden Witterung könnten die Arbeiten generell statt wie geplant im Oktober schon im August fertig werden. (SZ/mö)

