Netto zieht aus und baut neu Am Dienstag weicht der Marken-Discounter in ein Zelt aus. Denn nun wird abgerissen und gebaut.

Montagabend ist der letzte Einkauf im jetzigen Thiendorfer Netto möglich. Darüber informiert ein Aushang. Denn der Marken-Discount zieht in eine Interimslösung um. Der bisherige Markt wird abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet. Allerdings statt wie bisher 800 nun mehr als 1000 Quadratmeter groß. Neben einem modernen Einkaufserlebnis sollen künftig attraktive Angebote auf alle Kunden in Thiendorf warten. Auch ein Backshop und ein kleines Café sind geplant. Das Netto-Gelände wird durch die Erweiterung in Richtung Norden vergrößert und bekommt eine breitere Einfahrt.

Die Einzelhandelskette strukturiert derzeit ihre Märkte neu und will ihr Image aufwerten – weg vom Discounter und hin zum Erlebniseinkauf . Dazu gehören neben günstigeren Parkmöglichkeiten und einer kundenfreundlicheren Leergutannahme auch breitere Gänge und niedrigere Regale. Mindestens sieben Monate wird der Ausweichverkauf dauern. Die Neueröffnung wird also voraussichtlich im Frühjahr stattfinden.

zur Startseite