Netto wird größer Der alte Markt soll durch einen neuen ersetzt werden. Das geht aber nur, wenn die Stadt zwei ihrer Grundstücke verkauft.

Der Nettomarkt in Döbeln Ost soll abgerissen und größer wieder aufgebaut werden. Damit soll ein neues, modernes Filialkonzept mit einer besseren Präsentation der Waren umgesetzt werden. © Dietmar Thomas

Netto wird größer Während in der Innenstadt ein Geschäft nach dem anderen schließt, wird am Rand von Döbeln Verkaufsfläche geschaffen. Nachdem Unser Bäcker an der Dresdener Straße bereits ein Café eröffnet hat, ist nun eine Veränderung im Dienstleistungszentrum an der Unnaer Straße vorgesehen. Der Nettomarkt soll abgerissen und größer wieder aufgebaut werden.

Die Voraussetzung dafür haben am Donnerstagabend die Döbelner Stadträte geschaffen. Für einen Preis in Höhe von rund 17 000 Euro stimmten sie dem Verkauf von zwei insgesamt knapp 1050 Quadratmeter großen Grundstücken in Döbeln Ost zu. Die benötigt die TLG Immobilien AG als Eigentümer und Vermieter des Nettomarktes für den Neubau. Bisher besitzt die TLG vier Grundstücke in Döbeln Ost. Deren Gesamtgröße von rund 4 000 Quadratmetern ist aber für die Erweiterung des Discounters nicht ausreichend.

Die Flächen, die die Stadt jetzt an die TLG verkaufen wird, sind unbebaut und werden bisher als öffentliche Wege und Grünflächen genutzt. Mit deren Verkauf ist allerdings eine Bedingung verbunden: Ein öffentlicher Fußweg muss in diesem Bereich erhalten bleiben. Möglich sei auch, dass der Fußweg über ein verbleibendes städtisches Grundstück verläuft. Die genaue Lage müsse zwischen der TLG und der Stadt noch abgestimmt werden.

Wann der Neubau erfolgen und wie der Markt aussehen soll, dazu wollte sich die TLG im Vorfeld des Stadtratsbeschlusses noch nicht äußern. „Von der Genehmigung hängen für uns die weiteren Details und Schritte ab, sodass wir erst im Anschluss daran Genaueres mitteilen können“, erklärt Unternehmenssprecher Christoph Wilhelm auf eine entsprechende Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Auch die Netto Marken-Discount AG hält sich noch zurück. Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation, bestätigt lediglich, dass der Netto-Bestandsmarkt vom Vermieter des Discounters an der Unnaer Straße in Döbeln durch einen größeren Neubau ersetzt werden soll. Die Zeitschiene hänge vom Baugenehmigungsverfahren ab und könne daher derzeit noch nicht benannt werden. „Die neue Filiale wird dem modernen Netto-Konzept entsprechend angepasst, um die Kunden mit einem ausgewogenen Verhältnis von Marken- und Eigenmarken sowie frischen Lebensmitteln zu versorgen“, so Christina Stylianou.

Konkreter sind die Informationen im Stadtrat. Der Lebensmittelmarkt in Döbeln Ost wurde erst vor 16 Jahren gebaut. Zurzeit finden die Kunden die Waren auf einer reichlich 850 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Die soll durch den Neubau auf 1 138 Quadratmeter erweitert werden. Der größere Raum ermöglicht Netto, seine Waren in einem modernen Ambiente übersichtlicher zu präsentieren und die Verkaufsqualität zu verbessern.

Die Stadt sieht die Pläne von TLG und Netto positiv. Dadurch werde der Standort weiterentwickelt. Gleichzeitig bestehe für die Anwohner des großen Wohngebietes die Möglichkeit, sich weiter – auch zu Fuß – mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. Das sei ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität.

zur Startseite