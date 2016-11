Netto will in Krauschwitz wachsen Die Filiale in der Nähe der Erlebniswelt ist zu klein. Der Discounter möchte gern größer bauen. Aber das ist eigentlich nicht erlaubt.

Der Netto an der Krauschwitzer Geschwister-Scholl-Straße soll durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzt werden. © Joachim Rehle

Die Filialen von Supermärkten und Discountern der neuen Generation sind größer und großzügiger als die bisherigen. Nun erreicht diese Entwicklung auch die Gemeinde Krauschwitz. Hier will Netto den alten Markt am Schnittpunkt von Geschwister-Scholl-, Görlitzer und Muskauer Straße mittelfristig aufgeben und stattdessen einen neuen Markt errichten. Vertreter des Projektentwicklers NewTown stellten das Vorhaben vor einiger Zeit im Technischen Ausschuss vor und schafften es, die Ausschussmitglieder zu überzeugen. Der Gemeinderat hatte nun darüber zu entscheiden, ob Krauschwitz das Vorhaben unterstützt.

Grundsätzlich ist geplant, den neuen Markt schräg gegenüber auf dem ehemaligen Parkplatz der Keulahütte entlang der Görlitzer Straße, und damit in unmittelbarer Nähe des jetzigen Markts, zu errichten. In welchem Zeitrahmen das Vorhaben realisiert werden soll, wurde nicht bekannt. Problematisch könnte sich die Größe des geplanten Markts auswirken. Sie ist für Krauschwitz nicht zwangsläufig genehmigungsfähig.

Tatsächlich gibt es weitere Vor- und Nachteile bei dem Projekt. Wie Gemeinderätin Marlies Wudi – sie ist Mitglied im Technischen Ausschuss – erklärte, werde der neue Markt komfortabler für die Kunden. Die Regale sollen künftig weniger hoch, die Gänge breiter sein. Außerdem, so Wudi, stelle die Anlieferung am jetzigen Markt eine potenzielle Gefahrenquelle dar. Die Lkw blockieren für fast fünf Minuten die Geschwister-Scholl-Straße, wenn sie Waren anliefern. „Es ist fast ein Wunder, dass da noch nichts passiert ist.“ Gemeinderat Daniel Mosmann ergänzte, dass laut den Informationen aus dem Ausschuss auch die Parkplätze des neuen Markts größer geplant werden. „Jetzt kann ja kaum einer aussteigen, wenn nebenan einer parkt.“ Bürgermeister Rüdiger Mönch äußerte die Befürchtung, dass Netto seinen Markt aus Krauschwitz abziehen könnte, wenn die Gemeinde das Neubauvorhaben nicht unterstützt. Vielleicht gab es dafür auch deshalb ein positives Votum des Gemeinderats. Die Konzernzentrale des Discounters bestätigte gestern nur die Vorplanungen für den neuen Markt.

Das aktuelle Domizil der Krauschwitzer Netto-Filiale soll nach einem Auszug des Discounters weiter Gewerbestandort bleiben. Das zuständige Immobilienunternehmen will nach SZ-Informationen die freiwerdenden Flächen für Handel, Gewerbe und Handwerk ausschreiben.

Netto betreibt weitere Märkte in Weißwasser, Bad Muskau, Niesky und Rothenburg. In Bad Muskau war erst im März ein Markt der neuen Generation eröffnet worden. In Rothenburg läuft derzeit die Planung für eine größere Filiale an einem neuen Standort. Dort lagen die Bauunterlagen im September öffentlich aus.

In Weißwasser betreibt der Discounter nicht nur einen, sondern vier Märkte – geschuldet dem Umstand, dass vor rund fünf Jahren zwei ehemalige Plus-Märkte übernommen wurden. Obwohl die Netto-Filialen im Laufe der Jahre immer wieder modernisiert wurden, stammen sie noch aus den Zeiten, als die Märkte kleiner geplant wurden. Ob es für einen oder mehrere der Standorte Neubaupläne gibt, wollte Netto gestern auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Mitbewerber Lidl und Aldi folgen in Weißwasser dem Trend zu größeren Märkten bereits. Lidl hat nach langwierigen Planungen einen Neubau am alten Standort in der Bautzener Straße errichtet und im August eröffnet. Aldi plant das Gleiche für die Berliner Straße. Baubeginn ist im nächsten Jahr, die Eröffnung soll 2018 erfolgen.

