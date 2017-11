Netto-Verkäufer gehört zu Sachsens besten Azubis Marcel Gerold aus Thiendorf schaffte einen der besten Abschlüsse und wurde am Donnerstagabend ausgezeichnet.

© Symbolfoto: Uwe Söder

Die sächsischen Industrie- und Handelskammern ehrten am Donnerstagabend in Chemnitz die diesjährigen landesbesten Azubis. Die 61 Absolventen einer beruflichen Ausbildung haben diese mit „sehr gut“ abgeschlossen. Zu den 24 Super-Lehrlingen aus dem Bereich Dresden gehören Verkäufer Marcel Gerold von der Netto Marken-Discount AG & Co. KG in Thiendorf mit 98,6 Punkten sowie der Einzelhandelskaufmann Thomas Otto von der Deichmann SE Dresden mit 98,2 Punkten.

Elf Sachsenbeste haben es mit ihren herausragenden Leistungen auch unter die etwa 200 Bundesbesten geschafft. Sie werden am 4. Dezember in Berlin vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ausgezeichnet werden. „Das Engagement der Unternehmen ist von alles entscheidender Bedeutung für die Stärke der dualen Berufsausbildung“, so Kristian Kirpal, Präsident der IHK zu Leipzig. Diese Ausbildung sei ein Modell, das mit der engen Verzahnung von Theorie und Praxis nicht umsonst weltweit einen ausgezeichneten Ruf genieße und zum Nachahmen anstifte. „Wir müssen hier weiter vorbildhaft vorangehen: Denn der qualifizierte Facharbeiter-Nachwuchs ist Garant für eine anhaltende Wachstumsdynamik“, so Kripal. (SZ/krü)

