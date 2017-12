Netto und Aldi wollen wachsen Neue Märkte hat die Stadt meistens verhindert. Gegen deren Erweiterung brauchte es schon gute Gründe.

Der Discounter Netto möchte seinen Kunden mehr Platz anbieten. Ob das in der Stadt gewollt ist? © Kristin Richter

Großenhain. Das verflixte zehnte Jahr ist herum. Finanzierungstechnisch gesehen. So lange ist der Bau der beiden Markendiscounter Netto und Aldi an der Dresdner Straße nun schon her. Beide Märkte haben ihre Objekte refinanziert und würden nun gern neues Geld in den jeweiligen Standort stecken. Genau das haben nun beide vor. Dabei wollen sie nicht nur schicker und moderner daherkommen, sondern auch erweitern.

800 Quadratmeter groß dürfen Discounter bei der hiesigen Einwohnerzahl sein. Eine Größe, die viele Experten inzwischen für zu klein halten. Warum? Weil Regale niedriger und Gängen altersgerecht breiter werden. Doch das müsste im Baugesetz geändert werden und das ist nicht abzusehen. Interessant dürfte aber auch die Stellungnahme von „Großenhain aktiv“ sein.

Bislang hat sich der Vorstand damit noch nicht befasst, wie Angelika Pietzsch der SZ erklärte. Die Meinungen dürften auseinandergehen, denn Aktionsangebote von Textilien, Haushaltswaren und Ähnlichem tangieren das Warenangebot der Einzelhändler sehr wohl. Und gegen den Willen der Innenstadt-Händler will die Stadt auch nicht so recht zustimmen.

Ein langer Weg wird es ohnehin, denn ohne ein B-Plan-Verfahren gibt es keinen Neubau.

