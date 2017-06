Gerichtsbericht Netto-Schläger kommen glimpflich davon Nachdem die beiden Täter vom Amtsgericht verurteilt wurden, muss sich nun das Landgericht mit der Strafhöhe beschäftigen.

Vor dem Netto-Markt in Freital wurde ein Mann derart geprügelt, dass er nun auf einem Auge blind ist. Der Schläger und seine Partnerin hatten ihre Haftstrafen nicht akzeptiert und gingen in Berufung. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Tat an sich hatte das Paar nie bestritten. Schon im vergangenen Jahr, am Amtsgericht in Dippoldiswalde, gaben der Mann und die Frau zu, sich am Netto-Mark an der Körnerstraße in Freital eine Schlägerei mit Dritten geliefert zu haben. Sara K. war dabei nach vorangegangenen Provokationen und angetrunken auf ihren Ex-Freund losgegangen. Gleich zweimal schlug sie dem ebenfalls angetrunkenen Mann eine Bierflasche über den Schädel. Als sie nicht von ihm ablassen wollte, ging Sven M., dazwischen. Das wiederum hatte Sara K.s aktuellen Lebensgefährten auf den Plan gerufen. Dieser schnappte sich Sven M. und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht – so lange, bis M. zu Boden ging. Die Folge: Der Mann erlitt schwerste Verletzungen im Gesicht. Sein linker Oberkiefer, Kieferhöhle sowie Joch- und Siebbein waren zertrümmert. Infolge dessen erblindete er auf dem linken Auge. Dauerhaft.

In der Urteilsverkündung vom Amtsgericht Dippoldiswalde war von einem regelrechten Gewaltexzess die Rede. Wegen der Schlägerei auf dem Netto-Parkplatz war das Paar zu Haftstrafen verurteilt worden. Für beide ein Schock, obwohl gerade Sara K. bereits einschlägig vorgeahndet war. Bisher hatte sie aber nur Geldstrafen erhalten. Nun sollte sie für 14 Monate ins Gefängnis, ihr Partner sogar für 28 Monate. Gegen dieses Urteil legten beide Berufung ein.

Das Landgericht Dresden musste sich nun lediglich mit der Strafzumessung beschäftigten. Denn die beiden Angeklagten hatten ihren Widerspruch nur auf die Rechtsfolgen beschränkt. Eine komplett neue Beweisaufnahme war deshalb nicht notwendig. Auch vor dem Berufungsgericht hatte das Paar die Schlägerei eingeräumt. Zu klären war nur die Frage die Frage, woher die schweren Verletzungen des Opfers stammten. In Dippoldiswalde hatte es in der Anklage geheißen, dass Michael K. den Kopf von Sven M. mehrmals gegen den Asphalt gerammt haben soll. K. hatte aber immer nur die Faustschläge zugegeben.

Am Landgericht erklärten die Zeugen nun, dass sie nicht genau gesehen hatten, was passiert war, als Sven M. am Boden lag. Nur weil der so schwere Verletzungen davongetragen hatte, hatten sie angenommen, der 38-jährige Angeklagte müsse den Kopf seines Opfers auf den Parkplatz geknallt haben. Dafür gab es aber keine Anhaltspunkte. Der als Gutachter bestellte Gerichtsmediziner sagte in Dresden, dass Sven M. bei einem solchen Vorgehen deutliche Verletzungsspuren am Hinterkopf hätte davontragen müssen. Festgestellt worden war aber nichts dergleichen. Trotzdem waren die Folgen für M. gravierend.

Dessen war sich der Angeklagte auch bewusst. Bevor sich die Berufungskammer zur Beratung zurückzog, bat der Deutsche, der bisher nicht durch Gewalttaten in Erscheinung getreten war, um eine zweite Chance. Er wolle zeigen, dass er kein aggressiver Mensch ist, sagte er dem Gericht. Seine Bitte blieb nicht ungehört. Entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die weiterhin eine Haftstrafe für Michael K. gefordert hatte, ließ das Gericht Gnade vor Recht ergehen. Es sah in seinem Verhalten ein Augenblicksversagen und senkte die ursprünglich in Dippoldiswalde verhängte Strafe von zwei Jahren und vier Monaten auf zwei Jahre, die konnte schließlich gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem muss Michael K. 150 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

Auch Sara K. muss wegen des Angriffs auf ihren Ex nicht ins Gefängnis. Ihre 14-monatige Strafe wurde ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Innerhalb der ersten Monate der dreijährigen Bewährungszeit muss die 30-Jährige aber eine Entgiftung mit anschließender Langzeittherapie absolvieren. Von sich aus abbrechen darf sie die Maßnahmen nicht, denn dann droht ein Widerruf der Bewährung.

