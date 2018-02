Netto-Neueröffnung nach Umbau Der Supermarkt in Wilsdruff ist wegen Umbauarbeiten geschlossen. Für Kunden gibt es jetzt Neues zu entdecken.

© Uwe Soeder

Wilsdruff. Der Netto an der Meißner Straße in Wilsdruff soll am 6. Februar nach einer kurzen Umbauzeit wieder eröffnen. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der 729 Quadratmeter große Markt nun moderner eingerichtet und entspricht dem aktuellen Netto-Konzept. Unter anderem wurde eine Backstation eingerichtet. Hier können die Kunden unverpackte, frische Backwaren kaufen. (hhe)

zur Startseite