Netto-Markt wird umgebaut Die Filiale in der Rabenauer Straße in Freital wird übersichtlicher gestaltet. Damit soll sie nicht die einzige bleiben.

© SZ/Uwe Soeder

Der Netto Marken-Discount an der Rabenauer Straße in Hainsberg wird renoviert. Seit Dienstagnachmittag ist die Filiale geschlossen. Am Dienstag, 22. August, ist sie wieder für Kunden geöffnet. Laut der Firmenzentrale wird der Markt an das neue Netto-Konzept angepasst. Damit solle den Kunden ein modernes Einkaufserlebnis geboten werden, heißt es von der Unternehmenskommunikation. „Ziel ist es, die Marktatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Marktstruktur klarer gegenüber dem Kunden zu kommunizieren“ sagt Unternehmenssprecherin Stefanie Adler.

Vorgesehen ist unter anderem eine Überarbeitung der Gestaltungselemente. Die Farbgebung werde sich an der Unternehmensfarbe Gelb orientieren, heißt es. Dank einer neuen Beschilderung sollen sich die Kunden besser und schneller im Markt orientieren können. Außerdem will Netto zugunsten einer freien Sicht weitestgehend auf Deckenanhänger verzichten. Dadurch solle der Markt insgesamt aufgeräumter wirken.

Während der Renovierung ist die im Markt mit ansässige Filiale der Bäckerei Langholz ebenfalls geschlossen. Auch sie ist am 22. August wieder offen.

Die Filiale in der Rabenauer Straße ist nicht die einzige, die umgebaut wird. Im September wird auch der Markt in der Körnerstraße renoviert. Weitere Netto Marken-Discounts gibt es in der Poisentalstraße und in der Wilsdruffer Straße.

