Netto-Markt wird umgebaut Der Discounter in Panschwitz-Kuckau bleibt eine Woche geschlossen.

Der Netto-Markt in Panschwitz-Kuckau bleibt eine Woche geschlossen. © Uwe Soeder

Panschwitz-Kuckau. Der Netto-Markt an der Cisinskistraße bleibt wegen Umbaus eine Woche geschlossen. Wiedereröffnung ist am Dienstag, dem 14. März, – dann in einem moderneren Markt, der dem aktuellen Firmen-Konzept entspricht. Außerdem werde das Getränkesegment erweitert, die Kassentechnik modernisiert und die Filiale farblich verändert. Mit einem Sortiment von rund 4 000 Artikeln lege der Discounter seinen Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität, so Christina Stylianou von Netto Marken-Discount. Auch die Filiale der Bäckerei Selnack schließt wegen der Umbauarbeiten für drei Tage ab 8. März. Ab dem 13. März öffnet die Bäcker-Filiale dann wieder von 7 bis 18 Uhr. Tags darauf kann in Markt und Filiale wieder zu den gewohnten Zeiten eingekauft werden. (SZ/pam)

