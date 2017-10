Netto-Markt öffnet nach Umbau Ab nächster Woche können Kunden wieder in dem Wilthener Markt einkaufen. Fünf Wochen lang hatten hier die Bauarbeiter das Sagen.

Die Wilthener Netto-Filiale öffnet nächsten Dienstag wieder. © Uwe Soeder

Die Wilthener Filiale von Netto Marken-Discount öffnet ab Dienstag wieder. Das kündigt Johanna Becker vom Unternehmen an. Wegen Umbauarbeiten war der Markt fünf Wochen lang geschlossen. Mieter des Wohngebietes Alte AWG hatten in der Zeit weitere Wege.

Bei den Bauarbeiten, die bereits im Frühjahr begonnen hatten, wurde die Filiale an der Zittauer Straße vergrößert und modernisiert. Deutlich mehr Platz hat die Bäckerfiliale bekommen. So kann der Gödaer Bäcker André Fehrmann jetzt ein kleines Café mit 20 Plätzen betreiben. Auch eine Kundentoilette ist entstanden. Die Backstation im Markt wurde umgestaltet. Veränderungen gibt es auch bei der Leergutannahme. Sie befindet sich nicht mehr im Markt, sondern an der Nordseite des Gebäudes. Die 15 Beschäftigten der Netto-Filiale bekamen bessere Sozialräume.

Das Netto-Sortiment umfasst laut Unternehmensangaben 4 000 Artikel, darunter 230 Bio-Produkte. Die Wilthener Filiale ist von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 7 bis 20 Uhr geöffnet. (SZ/ks)

