Nette Toilette Der Seniorenrat will mit einer Initiative mehr öffentliche Stellen für die Notdurft schaffen. Auch die Stadt Löbau hat aufgerüstet.

Für einen kleinen Obolus können Kunden die Sanitäranlagen in Geschäften nutzen – diese Idee will der Löbauer Seniorenrat jetzt in der Stadt umsetzen. Die Anregung haben die Senioren aus der Partnerstadt mitgebracht. © dpa-tmn

Das kleine blaue Schild mit dem lachenden Mund zeigt an: Hier dürfen Besucher ihre Notdurft verrichten, wenn es mal eilig ist. „Nette Toilette“ steht neben dem lachenden Gesicht. Diese Schilder haben Löbauer Senioren jetzt bei einem Ausflug in der Partnerstadt Ettlingen in Baden-Württemberg entdeckt. Dort findet man sie an vielen Geschäften. „In einigen Läden und Gaststätten wird mit dem Aufkleber darauf hingewiesen, dass es möglich ist, dort die Toilette zu benutzen“, berichten die Senioren von ihren Erfahrungen. Sie finden das eine klasse Sache – und wollen die Aktion in Löbau etablieren. Die Idee: Händler und Gewerbetreibende sollen gegen ein kleines Entgelt ihre Sanitäreinrichtungen den Kunden zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit der Löbauer Werbegemeinschaft der Händler und Gewerbetreibenden haben die Senioren die Geschäfte in der Innenstadt angeschrieben und werben für das Vorhaben. Das ist natürlich alles freiwillig, die Händler können angeben, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Geschäfte, die sich beteiligen, werden dann mit einem Aufkleber an der Tür gekennzeichnet. Dafür gebe es schon einen Sponsor, erklärt Franz-Heinrich Schulze vom Seniorenrat. „Wir können uns gut vorstellen, dass das zu einem bürgerfreundlichen Gesamtbild der Stadt beiträgt“, sagt Schulze. Insbesondere im Hinblick auf den Tag der Sachsen, zu dem eine viertel Million Besucher in Löbau erwartet werden, könne so eine Aktion ein gutes Licht auf die Stadt werfen.

Der Rat beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, denn gerade für ältere Löbau-Besucher sei es ein Problem, wenn sie keine Möglichkeit hätten, eine Toilette zu benutzen, schildert Schulze. Vor Jahren schon hätte der Rat getestet, wie die Bereitschaft in Lokalen ist, Fremden die Toilette zur Benutzung zu überlassen. Das Fazit: die meisten Inhaber seien demgegenüber aufgeschlossen und freundlich gewesen. Deshalb ist er auch jetzt guter Dinge, dass sich viele Geschäftsinhaber an der Initiative beteiligen. Zum Tag der Sachsen, so das Ziel, sollen alle Schilder angebracht sein.

Zwar stellt die Stadt Löbau öffentliche Toiletten bereit. Aber auch damit sind einige Probleme verbunden, wie Eva Mentele, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, einräumt. So gibt es eine öffentliche Toilette am Busbahnhof und eine auf dem Nicolaiplatz. Beide funktionieren über Geldeinwurf, der Toilettengang kostet 20 Cent. Die Anlagen werden auch rege genutzt, schildert Frau Mentele. Allerdings würden sie leider auch sehr verunreinigt. „Man würde sich wirklich oft wünschen, dass die Toiletten so verlassen werden, wie man sie auch vorfinden möchte“, so die Stadtsprecherin. Außerdem ist es möglich, die Toiletten im Rathaus zu benutzen. „Für ältere Menschen ist dies jedoch beschwerlich, da sich diese im zweiten Stock befinden“, räumt Frau Mentele ein.

In Sachen öffentliche Toiletten hat die Stadt in letzter Zeit jedoch bereits aufgerüstet: Eine neue Möglichkeit im Erdgeschoss steht seit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes am Altmarkt 17 zur Verfügung. Dort gibt es eine Behindertentoilette. Am Eingang kann man über eine Klingel mit Sprechfunk Kontakt zum Empfang des Rathauses aufnehmen. Von dort aus können die Mitarbeiter den Zugang öffnen. Hier muss allerdings noch eine entsprechende Beschilderung angebracht werden, informiert Frau Mentele. Der Auftrag dafür sei bereits ausgelöst. Seit Monatsbeginn stehen außerdem die Toiletten in den Arkaden des Rathauses zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung. Wer das in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei der Tourist-Information den hinterlegten Schlüssel abholen, er wird gegen Pfand dort herausgegeben.

zur Startseite