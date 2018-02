Nestbauzentrale startet Osteraktion Im Radio macht der Kreis auf sich aufmerksam. Zudem können sich zehn Kitas über den Besuch des Osterhasen freuen – wenn sie schnell sind.

Nestbau-Koordinatorin Josefine Tzschoppe. © André Braun/Archiv

Region Döbeln. Feste wie Weihnachten und Ostern sind Anlässe, an denen Weggezogene in ihre mittelsächsische Heimat zu Besuch kommen. Darunter sind zahlreiche Frauen und Männer, die dem Landkreis arbeitsbedingt den Rücken gekehrt haben. Die Nestbauzentrale setzt deshalb auch rund um das Osterfest auf Werbung, von der sich Rückkehrwillige angesprochen fühlen sollen. „Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr plant sie eine Neuauflage der Osterkampagne. Neben einem Gewinnspiel, Osternest-Bastelvorlagen für die mittelsächsischen Kitas und Radiospots wird es in diesem Jahr noch eine große Überraschung geben“, kündigte Kreissprecher André Kaiser am Montag an.

Angesprochen werden sollen mit dem Radiospot Rückkehrer, die über die Feiertage in ihrer alten Heimat sind, sowie deren Angehörige. Ziel ist, auf das Serviceangebot des Landkreises, das beim „Nestbau“ in Mittelsachsen unterstützt, aufmerksam zu machen. Das Angebot richtet sich sowohl an Rückkehrer als auch an Zuzügler sowie Bleibewillige, die vor Ort aber noch nach einer passenden Arbeit oder Bleibe suchen.

Besonders gut seien im vergangenen Jahr die Bastelvorlagen für Osternester angekommen. „Als Mutti weiß ich, dass die Kitas stets auf der Suche nach schönen Osternest-Ideen sind“, so Nestbau-Koordinatorin Josefine Tzschoppe. „So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Kitas bekommen schöne Bastelvorlagen und wir können Nestbau auch bei Familien bekannt machen, die in Mittelsachsen bleiben und ein Nest bauen möchten. So lernen schon die Kleinsten den Landkreis Mittelsachsen als Wohn- und späteren Arbeitsort schätzen“, ergänzte sie. Für die Überraschung werde Anfang März ein langohriger Geselle sorgen. „Kindergärten, die gern einen Überraschungsbesuch vom Osterhasen gewinnen möchten, können sich ab sofort unter management@nestbau-mittelsachsen.de bei der Nestbau-Zentrale melden. Die ersten zehn Kitas bekommen dann einen Besuch abgestattet, der Kinder und Erzieher gleichermaßen erfreuen wird“, so Kreissprecher Kaiser. (DA/sol)

