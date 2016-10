Nestbau auf dem Land Der Kreis bringt Bauherren und Baufirmen am Sonnabend zusammen. Dabei geht es um Rückschläge und Visionen.

Den Fachwerkhof in Klosterbuch haben Elsbeth und Jürgen Pohl saniert. Sie berichten Interessierten am Sonnabend von ihren Erfahrungen. © Dietmar Thomas

Das Fachwerkhaus der Familie Pohl in Klosterbuch ist liebevoll saniert. Welche Mühen und Herausforderungen damit verbunden waren, erzählen sie Interessierten am Sonnabend. Um 10 Uhr beginnt vor Ort die Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen in Mittelsachsen – Tradition und Moderne stilvoll vereinen“.

Sie ist ein neues Angebot, das der Landkreis angeschoben hat. „Wir wollen die gewachsenen Strukturen im ländlichen Raum erhalten und erweitern“, sagte Landrat Matthias Damm (CDU). Das Angebot richtet sich an diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, eine denkmalgeschützte oder typisch ländliche Immobilie im Landkreis zu erwerben, die es bereits getan haben oder schon mitten im Bau stecken.

Die Veranstaltung soll eine Art Initialzündung sein. „Es wird gezeigt, wie wir als Landkreis Ansiedlungen unterstützen und die Bautätigkeit ankurbeln und verstärken können“, so Damm.

Der erste Beigeordnete Lothar Beier erklärte, dass dieses Angebot ein konkretes Projekt aus den Förderprogrammen Land(auf)schwung und Nestbau ist. „Ziel ist, die Lust auf das Ausbauen alter Bausubstanz zu wecken“, so Beier. Es wird über mögliche Fördertöpfe informiert. „Bauamt und Denkmalschutz sind als Genehmigungsbehörden mit vor Ort“, sagte er.

Zudem präsentieren sich regionale Firmen. „Zu nennen ist beispielsweise Zimmermann Frank Schumann aus Großweitzschen, der an der Objektsanierung in Klosterbuch beteiligt war“, so Lothar Beier. Ebenfalls beim Ausbau mitgeholfen haben die Lehmbauer Freitag und Orotz. Weiterhin sind die Zimmerei Stefan Lein, die Firma Schreiter & Kroll aus Waldheim sowie die RHG Leisnig vertreten. „Wir haben hier bei uns in Mittelsachsen viele gute Betriebe, die alternatives Bauen anbieten“, sagte der erste Beigeordnete. Direkt an diesem sanierten Objekt sollen Interessenten die Möglichkeit haben, mit Unternehmen und Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

Von 10 bis 14 Uhr sind Gäste in Klosterbuch willkommen. Gegen 10.45 Uhr beginnt eine Führung durch das Objekt, bei der die Herausforderungen bei der Sanierung erläutert werden.

Ab 12 Uhr erhalten Besucher bei Fach- und Praxisvorträgen Tipps und Tricks rund um die Haussanierung. Es wird darüber gesprochen, wie Geld über das Leader-Management beantragt werden kann. „Begleitend zum Programm werden regionale Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren“, so Kreissprecher André Kaiser. Das Angebot ist kostenfrei.

Lothar Beier hofft auf 30 bis 40 Teilnehmer. Landrat Matthias Damm möchte die Mittelsachsen mit seinen Worten ermutigen: „Aufgrund der Nullzins-Politik ist der Zeitpunkt günstig. Die Flucht in Sachwerte nimmt zu.“ In Mittelsachsen gebe es viel Potenzial, was Flächen, Objekte und Baufirmen betrifft.

Sonnabend, 8. Oktober, ab 10 Uhr, Archehof der Familie Pohl, Klosterbuch Nr. 25

zur Startseite