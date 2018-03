Nesrin kann wieder winken Das Mädchen aus Afghanistan verbrannte sich bei einem Unfall die Hand. Pirnaer Ärzte gaben ihr nun neue Lebensqualität.

Da haben zwei gut lachen: Nesrin (r.) aus Afghanistan klatscht im Klinikum Pirna mit ihrer Hand die von Dr. Jens-Peter Sieber ab – vor einem Jahr noch undenkbar. Der Chefarzt der Plastischen Chirurgie hat das achtjährige Mädchen insgesamt dreimal operiert, um den verletzten Arm wieder beweglich zu machen. © Foto: Klinikum Pirna

Pirna. Es war nur ein kurzer Moment, aber mit ihm starben zunächst sämtliche Aussichten auf eine rosige Zukunft. Nesrin*, ein Mädchen aus Afghanistan, hatte sich bei einem Unfall die rechte Hand, den Arm sowie die Schulter verbrannt. In ihrem Heimatland konnte sie aber nicht ausreichend behandelt werden. Die Folgen waren fatal: Sie verlor sämtliche Finger der Hand. Überdies führten die Verbrennungen dazu, dass die Handfläche mit dem Unterarm verwuchs. Der Unterarm wiederum war an den Oberarm und beide zudem in der Achsel an den Brustkorb narbig angewachsen. Nesrin konnte den Arm kaum noch bewegen, strecken ging gar nicht. Derart eingeschränkt, stand es schlecht um sie und die Chance auf ein glückliches Leben. Doch es nahte Hilfe.

Nesrins Weg in ein unbeschwerteres Leben kam in Gestalt des Vereins „Friedensdorf International“ daher. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen und Dinslaken holt regelmäßig verletzte und kranke Kinder aus Kriegs- und Krisenregionen nach Deutschland, um sie hier medizinisch zu versorgen. Ist die Behandlung abgeschlossen, kehren die Kinder zu ihren Familien zurück. Das Klinikum auf dem Sonnenstein in Pirna kooperiert schon seit Jahren mit dem Friedensdorfkind-Verein, schon mehrfach behandelten die Mediziner verletzte Kinder, die die Ehrenamtler nach Pirna vermittelten – beispielsweise Pakka aus Angola, Maneli aus Tadschikistan oder Mohammed aus Afghanistan.

Seit Herbst im Klinikum

Und so kam auch Nesrin nach Pirna. „Uns wurde sie im Herbst als Patientin vorgestellt“, sagt Dr. Jens-Peter Sieber, Chefarzt der Plastischen, Ästhetischen und Rekonstruktiven Chirurgie. Der Mediziner leitet die Abteilung seit 2017. Neben seiner Arbeit in der Klinik zieht es ihn regelmäßig ins Ausland. Über den Verein „Interplast Germany“ hilft er beispielsweise Verbrennungsopfern, Siebert war schon in vielen Ländern, darunter Albanien, Mazedonien, Indien, Australien.

Mit seiner Mannschaft nahm Sieber die Aufgabe an, Nesrin zu helfen. „Gerade bei Kindern mit so schweren Verletzungen funktionieren wir nur als Team“, sagt der Chefarzt. Sowohl Schwestern und Ärzte der Plastischen Chirurgie als auch der Kinderklinik hätten entscheidend zum Endergebnis beigetragen. Der Weg dahin war nicht einfach.

Nesrin wurde in mehreren Schritten operiert. „Zunächst ging es darum, dass sie den Arm wieder anheben und strecken kann“, sagt Sieber. Damit der Arm beweglicher wird, mussten die Spezialisten auch die Sehnen im Ellenbogen verlängern. Als besonders schwierig erwies sich allerdings, die Hand zu behandeln. Nesrin, sagt Sieber, litt unter dem sogenannten „Burried-Hand-Syndrom“. Dabei ist wegen der Verbrennung und der Verwachsung nicht mehr klar erkennbar, welche Teile der Hand sich wo befinden. Die Experten mussten daher die Hand öffnen und eine Kunsthaut verpflanzen, um später die Handinnenfläche wieder herstellen zu können. „Es hat uns sehr gefreut, dass Nesrins Körper die Hauttransplantation so gut angenommen hat“, sagt Sieber.

Insgesamt meisterte das mutige achtjährige Mädchen aus Afghanistan drei große Operationen – in einem ihr völlig fremden Land, ganz allein und ohne Eltern.

Und mit der medizinischen Hilfe kehrte auch die Fröhlichkeit zurück ins Nesrins Leben. Viel Krankengymnastik und zahlreiche Übungen zur Beweglichkeit führten letztendlich dazu, dass sie mit dem einst verletzten Arm wieder winken und mit ihrer Hand die des Gegenübers abklatschen kann. Und das Beste: Die Aussichten für ihre Zukunft sind gut. Wieder zurück in ihrer Heimat, wird sie dank der medizinischen Hilfe eines Tages einen Haushalt führen und eine Familie gründen können.

*Name von der Redaktion geändert

