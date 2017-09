Nervenspiel auf den Äckern Das Wetter hat vielen Bauern die Ernte verdorben. Werden Obst, Gemüse und Brot im Supermarkt jetzt teurer?

Erschwerte Ernte in diesem Jahr. Die Landwirte rechnen mit weniger Menge und Erlös. © dpa

Eigentlich klingt es gar nicht so kompliziert: Wenn Weizen und Gerste reif sind, holen die Bauern die Ernte ein. Doch so einfach ist es dieses Jahr nicht. „Die Landwirte mussten das Getreide regelrecht vom Feld stehlen“, sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied über den Sommer. Vielerorts sei das Dreschen nur an wenigen Tagen überhaupt möglich gewesen. Dauerregen, aber auch Hagel und Stürme, drückten Halme nieder und bedeuteten Zwangspausen für die Traktoren. Ganz unter Dach und Fach ist die Ernte immer noch nicht. Tendenzen zeichnen sich aber schon ab – womöglich bis in die Supermarktregale.

Dass Wetterkapriolen ihnen die Arbeit erschweren, sind die Bauern gewohnt. Diesmal sei die Ernte aber geradezu zu „einem Nervenspiel“ geworden, berichtet Rukwied. Manche Landwirte entschlossen sich so zum Beispiel, mit dem Mähdrescher loszufahren, auch wenn der Weizen streng genommen noch zu feucht war. Die Körner müssen dann nachträglich getrocknet werden, um lagerfähig zu sein. Das kostet extra. Anderseits drohen bei zu langem Abwarten auf dem Feld Qualitätsverluste – statt für Brotmehl lässt sich Getreide nur noch zu niedrigeren Preisen als Futterweizen verkaufen.

Insgesamt dürfte die Getreideernte nun mit 44,5 Millionen Tonnen das zweite Mal in Folge unter dem mehrjährigen Durchschnitt liegen. Die Enttäuschung fällt aber regional unterschiedlich aus. Während an den Küsten immerhin wieder etwas bessere Erträge herauskamen, folgten für viele Höfe im Westen und Südwesten des Landes zum wiederholten Male Einbußen. Eine Zäsur war ein plötzlicher Kälteeinbruch Mitte April, als heftige nächtliche Minusgrade ganze Obstbestände dezimierten. Bei Äpfeln zeichnet sich die kleinste Ernte seit 1991 ab, wobei es etwa in Baden-Württemberg düsterer aussieht als im Norden. Auch in der EU wird mit weniger Äpfeln gerechnet. Ein knapperes heimisches Angebot könnte die Preise im Herbst steigen lassen. Dabei muss sich aber erst zeigen, ob der Einzelhandel darauf reagiert und womöglich anderswo Obst zu günstigeren Preisen einkauft. Für die Bauern ist die aktuelle Preisentwicklung eher ein Trost nach noch kritischeren Zeiten. Dabei mildert die schleppend verlaufende Ernte den sonst üblichen Druck auf die Getreidepreise wenigstens – weil nicht noch größere Mengen in kurzer Zeit abgeliefert werden. Maßgeblich bestimmt werden die Preise ohnehin von den globalen Märkten. Dort sind leicht steigende Tendenzen zu verzeichnen. Dass dies auf die Brotpreise durchschlagen könnte, glaubt der Bauernverband aber nicht. Brot sei ja zuletzt trotz viel niedrigerer Getreidepreise nicht billiger geworden. Neben Mehl muss eben auch Strom und Personal bezahlt werden. (dpa)

