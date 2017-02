Nervenkrimi in Plauen Der HV Oberlausitz Cunewalde gewinnt nach einer spannenden Schlussphase mit 27:26. Kamenz verliert 24:28 beim EHV Aue II.

Handball-Sachsenliga Männer. Die Spannung und Dramatik kannte auch im Cunewalder Auswärtsspiel keine Grenzen. In einem wahren Krimi hatten die Cunewalder am Ende das glücklichere Ende auf ihrer Seite und fuhren einen überlebenswichtigen 27:26 (16:14)-Erfolg im Vogtland ein. Carsten John, der Trainer vom HV Oberlausitz, war nach dem Abpfiff total erleichtert und sagte: „Zwar hat die Konkurrenz nicht unbedingt für uns gespielt, aber wir sind dennoch wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.“

Sein Team hat mit 10:20 Punkten als Tabellenelfter nur noch einen Zähler Rückstand auf die HSG Riesa/Oschatz – und nun können die Kamenzer HVH-Spieler im nächsten Spiel sogar Schützenhilfe leisten. Die Lessingstädter, die am Sonnabend beim EHV Aue II mit 24:28 (9:17) unterlagen, sind nach der dreiwöchigen Punktspielpause am 25. Februar Gastgeber für die HSG Riesa/Oschatz.

Da das Team von HVH-Trainer Daniel Kästner als Tabellenneunter mit 13:17 Punkten auch nur zwei Zähler vor Riesa/Oschatz steht, ist ein Heimsieg in dieser überaus wichtigen Partie Pflicht. Kästner meinte nach dem Gastspiel in Aue: „Leider konnten wir in der ersten Halbzeit dem Juniorteam kein Paroli bieten. Nach meiner Kabinenansprache in der Halbzeitpause wurde unser Spiel besser und die Einstellung stimmte, aber wir haben es nicht mehr geschafft, die Partie noch zu drehen.“ Der beste Werfer bei den Kamenzern war Aurelijus Stankevicius mit acht Toren.

Noch zwei mehr erzielte der Cunewalder Tom Baugstatt beim Sieg in Plauen. Allerdings verwandelte er dabei auch sechs Siebenmeter. Trainer Carsten John sah dabei eine enge Partie, in der seine Männer bereits in der ersten Hälfte eine Vorentscheidung verpassten.

Cunewalde nervlich angeschlagen

Selbst eine 10:6-Führung konnte das Nervenkostüm der Oberlausitzer nicht beruhigen – und das, obwohl der SV Plauen-Oberlosa auf dem letzten Tabellenplatz steht. John: „Ich hatte bereits im Vorfeld angesprochen, dass es für uns ein sehr, sehr schweres Spiel werden wird. Wir mit dem Druck umgehen, unbedingt gewinnen zu müssen – und zwar gegen eine Mannschaft, die bisher punktlos geblieben ist.“

Hinzu kam in Aue, dass die Gastgeber mit Rico Englert und Philip Trommer-Ernst Unterstützung von ihrer ersten Mannschaft bekamen und sich beide als wichtige Eckpfeiler der Hausherren erwiesen. Am Ende der ersten Halbzeit stand nur eine knappe 16:14-Führung für den HV Oberlausitz zu Buche, die nicht unbedingt für Sicherheit sorgte.

„Zwar sind wir zu Beginn der zweiten Hälfte kurzzeitig auf drei Tore weggezogen. Allerdings folgten dann 20 Minuten Kampf und Krampf“, bilanzierte John. „Wir haben sicher keinen Schönheitspreis gewonnen, aber darum ging es in dieser Partie auch nicht. Am Ende zählen für uns einzig und allein die Punkte – und die haben wir zum Glück geholt.“ Damit diese Punkte auf dem Cunewalder Habensaldo verbucht werden konnten, musste Schwerstarbeit verrichtet werden.

Tolle Paraden vom Keeper

Vom 19:19 bis zum 24:24 verpasste es der HVO, sich von den Gastgebern entscheidend abzusetzen. Tolle Paraden von Keeper Marcel Bergner und wichtige Treffer von Tom Baugstatt sorgten für Beruhigung – aber nicht lange. Nach dem 27:24 rutschte den Cunewaldern erneut das Herz in die Hose und Plauen verkürzte auf 26:27. Im Gegenzug konnte der HVO seinen Angriff nicht nutzen, sodass die Gastgeber die Möglichkeit zum Ausgleich hatten. In den dramatischen Schlusssekunden wehrte der Keeper Bergner einen Wurf der Plauener ab. Doch der Abpraller ging in Richtung Kreis. Mehrere Spieler rangen um den Ball, der aber erst nach der Schlusssirene im HVO-Tor landete. Nun geht es am Wochenende im Sachsenpokal weiter. (fs/ck)

