Neißstraße bleibt auch 2018 Versuchsgelände

Die Neißstraße in Görlitz ist nicht immer so belebt, wie zum Altstadtfest. Jetzt soll sie für ein Jahr als verkehrsberuhigte Zone dienen. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die Neißstraße als Fußgängerzone finden Cafébetreiber und Ladeninhaber sowie Museumschefs schön, die weiteren Mieter in den Häusern aber schon weniger. Innerhalb von 20 Monaten ist bei einer Umfrage der Stadt die Akzeptanz der Fußgängerzone von 70 auf 43 Prozent gefallen. Das erklärte jetzt der Chef des Stadtentwicklungs-Amtes, Hartmut Wilke, vor Stadträten im Technischen Ausschuss. Im selben Zeitraum stieg die Zahl jener Anwohner, die künftig lieber eine verkehrsberuhigte Zone auf der Straße haben wollen von 19 auf 43 Prozent. Ein Patt zwischen den Anhängern beider Varianten. Deswegen wird die Neißstraße im kommenden Jahr als verkehrsberuhigte Zone ausgeschildert. Mit diesem Vorgehen zeigten sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses einverstanden, auch wenn sie nicht direkt darüber abgestimmt haben.

Keine Belebung der Straße

Tatsächlich versucht das Rathaus in aufwendigen Abstimmungen, seit der Sanierung der Neißstraße herauszubekommen, wie die Straße am Besten genutzt werden soll. Dabei haben die Anwohner das entscheidende Wörtchen mitzureden. So wurden sie im Februar 2016 vom Rathaus über ihre Vorstellungen befragt und jetzt wieder. Im Frühjahr gab es bereits eine Zwischenauswertung des bis Ende dieses Jahres laufenden Verkehrsversuches, die Neißstraße als Fußgängerzone zu nutzen. Nun wurde auf einer Einwohnerversammlung ein Fazit gezogen. Es fällt geteilt aus. Zwar gab es Fahr- und Parkverstöße. Es fuhren also Fahrzeuge in die Zone ein, die gar keine Ausnahmegenehmigung hatten. Doch meist waren Anwohner selbst die „Schuldigen“. Auch konnten alle Beteiligten nicht erkennen, dass innerhalb dieses Jahres mehr Läden oder Cafés auf der Straße eröffnet haben. „Die gewerbliche Vermietung stagniert eher“, schätzte auch Wilke ein, relativierte aber diese Erkenntnis durch Erfahrungen an anderen Stellen der Stadt, wo die Einführung einer Fußgängerzone auch erst mit einer Anlaufzeit von mehr als einem Jahr Wirkungen erzielt hätte.

Tempo-20-Zone ist aus dem Rennen

Positiv strich Wilke heraus, dass sich in dem Jahr Fußgängerzone nicht vermehrt Unfälle in der Straße ereignet hätten. In der Polizeistatistik tauche nur ein Fall auf, wo ein Autofahrer gegen den installierten Poller gefahren sei. In einer SZ-Umfrage Anfang des Monats hatten viele befragte Gewerbetreibende in der Neißstraße als positives Ergebnis der Fußgängerzone den geringeren Verkehr genannt. Auch die weggefallenen Parkplätze wurden eher als positiv bewertet. Aber offensichtlich fällt das Urteil der Mieter anders aus. Das hat auch die Stadt eingeräumt. Allerdings schickte sie 140 Fragebögen an die Einwohner der Straße heraus, nur 35 kamen ausgefüllt zurück – eine Erfolgsquote von 25 Prozent.

Wenn nun für ein Jahr eine verkehrsberuhigte Zone getestet wird, dann kann wieder jedermann in die Straße fahren. Auch werden sechs bis sieben Parkplätze ausgeschildert, die aber den Anwohnern vorbehalten werden sollen. Ansonsten gelten alle Regeln wie beispielsweise am Untermarkt, erklärte Wilke. Schon zu Anfang des neuen Jahres soll der Versuch starten, damit schließlich Ende 2018 eine Entscheidung fallen kann.

Eine Erkenntnis aber haben der Verkehrsversuch und die zweimalige Befragung der Anwohner bereits gebracht: Zur alten Regelung vor der Sanierung der Straße, also einer Tempo-20-Zone, will nur eine Minderheit zurückkehren.

