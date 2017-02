Neißepegel leicht gesunken

Die Neiße in Görlitz führt derzeit viermal mehr Wasser als an durchschnittlichen Tagen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Noch gibt es an der Lausitzer Neiße in Görlitz keine Entwarnung. Zwar hat der Pegelstand die 3,20 Meter, die Warnstufe 1 bedeuten, am Mittwochabend wieder unterschritten. Den Scheiteldurchgang erwartet das Landeshochwasserzentrum aber erst am Freitag.

Am Donnerstag, 10.15 Uhr, betrug der Pegelstand 3,04 Meter bei wieder leicht steigender Tendenz. Grund ist das Zusammentreffen von regnerischem Wetter und Schneeschmelze im tschechischen Einzugsgebiet der Neiße.

Das Landeshochwasserzentrum rechnet mit einem maximalen Pegelstand „im Bereich der Alarmstufen-Richtwerte 1 bis 2“. Alarmstufe 2 wird bei 4 Metern ausgelöst.

Zum Vergleich: Beim Augusthochwasser 2010 erreichte der Pegelstand 7,07 Meter. Der Normalwert beträgt 167 Zentimeter.

