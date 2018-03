Neißeland freut sich über viele Touristen Spitzenreiter 2017 war Bad Muskau, auf den Plätzen dahinter lagen Weißwasser und Markersdorf.

Maja Daniel-Rublak ist Geschäftsführerin der Touristischen Gebietsgemeinschaft Neißeland. © Steffen Gerhardt

Bad Muskau. Der Tourismus in der Region zwischen Bad Muskau, Niesky und Reichenbach befindet sich auf einem guten Weg. So schätzt Maja Daniel-Rublack, die Koordinatorin der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) Neißeland, die Zahlen für das zurückliegende Jahr ein. 2017 gab es im Bereich der TGG 65327 Ankünfte, in der gesamten Region Oberlausitz/Niederschlesien 710048.

Spitzenreiter im Neißeland war Bad Muskau mit 20751 Ankünften, auf den Plätzen dahinter lagen Weißwasser (13378) und Markersdorf (11774). Allerdings erfasst die Statistik nur Orte mit mindestens drei Beherbergungsbetrieben, die jeweils über mehr als zehn Betten verfügen. Laut Maja Daniel-Rublack gibt es jedoch eine Vielzahl von Ferienwohnungen und Pensionen, die offiziell gar keine Berücksichtigung finden. (SZ)

