Neißeaue will Licht aus LED-Lampen

Der Wiesenweg in Kodersdorf hat Straßenbeleuchtung mit LED-Licht durch die Eigeninitiative der Anwohner. © André Schulze

Neißeaue will es heller – und preiswerter. Die Rede ist von der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde. Ein Thema, das die Bürger und den Gemeinderat immer wieder beschäftigt. Dabei ist für die Kommune der Spagat zu nehmen zwischen ausgewogener Beleuchtung in allen Ortschaften und der auferlegten Pflicht, Energie und Kosten einzusparen. Eine Alternative ist, auf moderne LED-Technik zu setzen. In einigen Kommunen wurden bereits herkömmliche Straßenlampen durch neue mit LED-Lampen ersetzt. Im Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße hängt nur noch Neißeaue hinterher. In Horka, Kodersdorf und Schöpstal sind bereits Lampen mit Diodentechnologie im Einsatz, zumindest abschnittsweise.

Über 100 neue Lichter in Horka

Die Gemeinde Horka hatte im Spätsommer vergangenen Jahres 106 Lampen in Horka auf das sparsame Leuchtmittel umgerüstet. Nachdem die ersten Rechnungen des Stromversorgers Enso der Verwaltung vorlagen, lässt sich feststellen, dass Horka weniger an Strom bezahlen muss. Was unterm Strich an Ersparnis bleibt, wird erst die Jahresendrechnung zeigen, heißt es aus dem Gemeindeamt. Aber der Preistrend nach unten ist für Horka unverkennbar.

LED-Straßenlampen verbrauchen rund die Hälfte weniger an Strom als die bisher verwendeten Leuchtmittel, auch wenn sie bereits energiesparend sind. Das geht aus einer Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hervor. Horka gab bisher rund 12 000 Euro im Jahr für die Straßenbeleuchtung aus. Mit der LED-Technologie wird es nur noch ein vierstelliger Betrag sein, der sich weiter verringert, wenn auch die Ortsteile mit diesen Lampen ausgestattet sind.

Besonders in Biehain ist Bedarf. Nicht nur an modernen Leuchten, sondern an einer Generalüberholung der gesamten Straßenbeleuchtung. Das mahnt Ortsvorsteher Jörg Koltermann regelmäßig ein. Aber bisher scheiterte das immer an den Finanzen beziehungsweise den dafür passenden Förderprogrammen. Horka konnte seine LED-Lampen zu zwei Drittel über das Programm „Brücken in die Zukunft“ bezahlen. Rund 45 000 Euro kostete insgesamt die Umstellung in der Ortschaft Horka.

So weit ist Neißeaue noch nicht, sagt Bürgermeisterin Evelin Bergmann. „In der Ratssitzung am Donnerstag hatten wir einen Vertreter eines großen Unternehmens für qualitativ hochwertige Außenbeleuchtungslösungen. Dieser zeigte uns die Möglichkeiten, was heute technisch machbar ist.“ Denn in der Gemeinde gibt es noch mehrere Baustellen – oder besser dunkle Ecken, die nachts zu erhellen sind. Dabei ist es nicht immer nur die fehlende Straßenlampe, sondern auch der nicht vorhandene Stromanschluss.

Dunkle Ecken in Neißeaue

Immer wieder angesprochenes Beispiel ist die außerhalb von Neu Krauscha liegende Bushaltestelle. Schon seit Jahren wird für Licht an dieser Stelle diskutiert. Die neuen Technologien lassen eine Insellösung auch ohne Kabelziehen zu. Und noch etwas könnte sich für die Sicherheit der Bürger wieder verbessern: Dass die Ortschaften nachts wieder durchgehend beleuchtet sind, dank der sparsamen LED-Technik. Seit einem Jahr werden nachts für fünf Stunden die Straßenlampen abgeschaltet. Damit will Neißeaue im Jahr rund 10 000 Euro einsparen. „Ob uns das gelingt, werden die Abrechnungen zeigen, die jetzt in der Gemeinde eintreffen“, sagt die Bürgermeisterin. Was an Ideen der Gemeinderat umsetzt, hängt in erster Linie von den eigenen Finanzen ab. Wo der Bedarf an Licht am größten ist, wurde bereits diskutiert. Und falls das Geld nicht reicht, gibt es auch andere Lösungen. Wie die in Kodersdorf. Dort haben die Anwohner des Wiesenweges mit ihrer Muskelkraft für Licht gesorgt.

