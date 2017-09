Neißeaue stimmt über Bürgermeisterin ab Der Bürgerentscheid findet am 5. November statt. 600 Neißeauer haben ihn erzwungen.

Kann sie im Amt bleiben? Das Schicksal von Evelin Bergmann als Bürgermeisterin liegt nun in den Händen der Bewohner von Neißeaue.

Ob Bürgermeisterin Evelin Bergmann im Amt verbleibt, ist jetzt von den Einwohnern der Neißeaue abhängig. Der Gemeinderat entschied am Donnerstagabend, dass ein Bürgerbegehren zulässig ist, das die Abwahl der Bürgermeisterin betreibt. Die Entscheidung im Gemeinderat fiel knapp aus: mit fünf gegen drei Stimmen bei einer Enthaltung. Die Gemeinderäte Mario Ludwig, Mark Schulte, Marco Friedland, Enrico Röhle und Carla Michel sahen die Zulässigkeit des Begehrens als gegeben an und stimmten mit Ja. Vize-Bürgermeister Hans-Joachim Mautschke, Andrea Wiedmer und Carmen Langnickel stimmten dagegen, Henrietta Theinert enthielt sich der Stimme. So werden die Einwohner der Neißeaue am 5. November über ihre Bürgermeisterin abstimmen. Die Frage auf dem Wahlzettel wird lauten: „Sind Sie dafür, die Bürgermeisterin der Gemeinde Neißeaue, Frau Evelin Bergmann, abzuwählen?“ Frau Bergmann war im April 2013 zur Bürgermeisterin gewählt worden, ihre Amtszeit würde offiziell erst Mitte 2020 enden.

Seit Anfang des Jahres hatten jedoch Einwohner der Neißeaue Unterschriften für dieses Bürgerbegehren gesammelt. Am 11. Mai übergaben sie dem Verwaltungsverband Listen mit 647 Unterschriften. 636 wurden als gültig eingestuft, 479 waren nötig. Der Gemeinderat hat bei der Feststellung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens keinen Ermessensspielraum. Liegen ausreichend Unterschriften vor und gibt es keine anderen formalen Fehler, dann muss er den Bürgerentscheid zulassen – egal, ob die Gemeinderäte das Anliegen des Bürgerbegehrens teilen oder nicht. So äußerten sich auch die Gemeinderäte, die den Bürgerentscheid zuließen. „Wir tragen dem Bürgerwillen Rechnung“, sagte Marco Friedland. Auch Mario Ludwig sah das so: „Wenn wir es nicht tun, wird sich die Stimmung in der Gemeinde weiter zuspitzen.“ Auch Carla Ludwig und Mark Schulte äußerten sich in dem Sinne, dass formal alle Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid gegeben sind.

Zugleich machten sie aber auch deutlich, dass sie das Anliegen des Entscheides nicht teilen. „Die Gemeinde steht besser da als vor drei Jahren“, schätzte Mario Ludwig ein. Marc Schulte erklärte, er stehe hinter der Bürgermeisterin: „Seit wir Frau Bergmann haben, geht es uns besser.“ Und Carla Michel sagte: „Als Gemeinderätin bin ich mit der Arbeit der Bürgermeisterin zufrieden. Wenn ich auch nicht alles mittrage, dann hat sie es noch lange nicht verdient, abgewählt zu werden“. Die Initiatoren des Bürgerentscheids um den früheren Gemeinderat Peter Pruschwitz begründeten ihren Schritt auch damit, dass die Bürgermeisterin nicht gut mit dem Gemeinderat zusammenarbeitet. Als Ende vergangenen Jahres die Begründung für die Unterschriftensammlung geschrieben wurde, lagen Rücktritte von Gemeinderäten nur kurze Zeit zurück, die die Arbeitsfähigkeit des Gremiums lahmlegten. Erst durch eine Ersatzwahl Anfang dieses Jahres konnte der Gemeinderat wieder aufgestockt werden.

Vize-Bürgermeister Hans-Joachim Mautschke begründete seine Nein-Stimme mit Zweifeln an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Die Listen seien fehlerhaft, die Behauptung des Bürgerbegehrens falsch – trotz Prüfung durch das Landratsamt und die Verwaltung des Verwaltungsverbandes. Er äußerte den Verdacht, dass es beiden Verwaltungen darum ginge, die Abwahl schnell durchzuziehen. Womöglich in der Hoffnung, dass anschließend die Gemeinde nicht mehr so unbequem sei. Formfehler sahen auch Andrea Wiedmer und Carmen Langnickel. Sie alle aber einte, was Mautschke ebenfalls sagte: „Das Bürgerbegehren ist unsäglich, weil es keine Perspektive eröffnet, wie es nach einer möglichen Abwahl weitergeht. Das beängstigt mich.“

