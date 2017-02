Neiße führt Hochwasser

Blick auf die Lausitzer Neisse vom polnischen Ufer in Goerlitz/Zgorzelec © pawel sosnowski/80studio.net

Schmelzwasser aus den Bergen und der Regen der vergangenen Tage haben den Pegelstand der Neiße deutlich ansteigen lassen. Am Mittwoch lag er am frühen Nachmittag schon bei 3,25 Metern. Die Hochwasseralarmstufe 1, die bei 3,20 Meter beginnt, war den gesamten Tag überschritten.

Zum Vergleich: Noch am Freitag betrug der Wasserstand laut den Daten des Sächsischen Umweltamtes 1,61 Meter. Und es soll weiter regnen, mit einer Verschärfung der Lage ist also durchaus zu rechnen. Der Weiße Schöps führt in den vergangenen Tagen zwar auch deutlich mehr Wasser, die niedrigste Alarmstufe war hier am Mittwoch aber noch nicht erreicht.

zur Startseite