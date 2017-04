Nein zu Hundehaufen Aufgrund der Hinterlassenschaften einiger Vierbeiner appelliert die Gemeinde Lawalde nun an die Besitzer der Tiere, den Kot wegzuräumen.

Symbolbild. © Thomas Frey/dpa

Lawalde. Hinterlassenschaften einiger Vierbeiner haben die Gemeinde Lawalde auf den Plan gerufen, einen Appell an ihre Bürger zu richten. Denn nachdem auch der letzte Schnee getaut gewesen ist, sind im Gemeindegebiet viele Hundehaufen auf Straßen und Gehwegen zum Vorschein gekommen, weil deren Herrchen oder Frauchen die Hinterlassenschaften einfach liegen gelassen haben, anstatt sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Gemeinde teilt nun mit, dass Wege oder Grundstückszufahrten keine Hundetoiletten seien. Hundebesitzer sollten bitte beim Gassigehen auch an andere Mitbürger denken, die Gehwege, Rad- und Wanderwege der Gemeinde zum gemütlichen Spaziergang nutzen wollen. Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) fordert nun alle Hundehalter auf, die Haufen ihrer Vierbeiner wegzuräumen. Der Appell sei notwendig geworden, weil zuletzt immer mehr Beschwerden von Bürgern an die Gemeinde herangetragen worden sind. (SZ/ms)

