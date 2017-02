Nein zu Facebook Die Stadt möchte keine sozialen Netzwerke nutzen. Außer für Veranstaltungstipps. Ein Verzicht auf Bürgernähe?

So sieht der Nachbar auf Facebook aus. Die Stadt Coswig hat eine Seite im Netzwerk. Ganz im Gegensatz zu Radebeul, das einen Facebook-Auftritt der Verwaltung ablehnt. © Screenshot: SZ

Die Traditionsbahn hat eine, das Bündnis Buntes Radebeul ebenso wie der Fechtclub und das West-Hotel. Eine Facebookseite gehört heutzutage für viele Organisationen, Unternehmen und Vereine einfach dazu. Denn über das Netzwerk können sie leicht mit Leuten in Kontakt treten, Informationen mitteilen, Fotos zeigen. Kurz gesagt: kostenlos Öffentlichkeitsarbeit betreiben, auch junge Leute erreichen.

Längst haben auch viele Städte dieses Potenzial entdeckt und versuchen, über Facebook Nähe zum Bürger aufzubauen. Denn nicht jeder schmökert im Amtsblatt nach neuen Informationen. Und so gut wie überhaupt niemand kommt zu den öffentlichen Sitzungen des Stadtrates. Trotzdem wollen viele wissen, was vor ihrer Haustür passiert und welche Entscheidungen getroffen werden. Deshalb sollte die Stadtverwaltung Radebeul auch bei Facebook sein, findet Stadtrat Martin Oehmichen (Bürgerforum/Grüne). Bisher gibt es im sozialen Netzwerk nur die Seiten „Radebeul – Eine Stadt zum Genießen“ und „Radebeuler Kulturbahnhof“, auf der Veranstaltungstipps gepostet werden.

Oehmichen hat eine Anfrage an die Stadt gestellt, ob die Verwaltung plane, soziale Netzwerke in Zukunft zu nutzen. Der Stadtrat bezieht sich in seiner Anfrage auf eine Erklärung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, in der die Potenziale von Social Media benannt werden: größere Bürgernähe, effektivere Öffentlichkeitsarbeit und transparentere Bürgerbeteiligung.

Doch die Stadt sieht das anders. Für die klassischen Verwaltungsbereiche wolle man keine sozialen Netzwerke nutzen, teilt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) in seiner Antwort mit und nennt dafür verschiedene Gründe. Zum einen habe die Verwaltung kaum etwas zu posten. Konkrete Anliegen könnten wegen des Datenschutzes nicht online bearbeitet werden. Zum anderen sei Facebook in diesem Fall für die Kommunikation nicht geeignet. Im Netz sinke erfahrungsgemäß die Hemmschwelle für entgleisende und unwahre Äußerungen. „Wir wollen keinen Vorschub zur Verrohung der Kommunikation leisten“ sagt Wendsche. Die Verwaltung rede mit jedem, aber nur direkt. Außerdem müsste die Facebookseite 24 Stunden am Tag betreut werden, um auf Falschmeldungen und diffamierende Inhalte reagieren zu können. Das sei nicht machbar.

Martin Oehmichen hält dies für ein Totschlagargument, das er nicht akzeptiert. „Dann müsste man die Seite des Kulturbahnhofs auch permanent überwachen“, sagt er. „Und im Ernst, wie oft kommt es schon vor, dass eine Verwaltung mit Hasskommentaren belegt wird?“

Der Stadtrat ist der Meinung, dass durch eine Facebookseite sogar Aggression in der Bevölkerung abgebaut werden könnte. Dann nämlich, wenn die Bürger im Netz schnelle, unkomplizierte Antworten auf ihre Fragen bekommen. Facebook könne eine gute Kommunikation ermöglichen. „Wenn jemand beispielsweise wissen will, wie es bei einer Baustelle vorangeht, könnte er direkt fragen“, erklärt der Stadtrat.

In Meißen ist das möglich. Auf ihrer Facebookseite weist die Stadt nicht nur auf Veranstaltungen hin. Auch Entscheidungen der Verwaltung werden dort veröffentlicht und mitunter kontrovers diskutiert. Zum Beispiel die Pläne für die Neugestaltung des Theaterplatzes. Stadtsprecherin Katharina Reso erklärt, dass jede Woche Fragen von Bürgern über Facebook ankommen. „Kleinere Anfragen beantworten wir sofort.“ Die Bürger meldeten sich zum Beispiel, wenn eine Bank kaputt ist oder nicht gestreut wurde. Bisher sei aber niemand ausfallend geworden. Außerdem ist Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) bei Facebook aktiv und postet regelmäßig Beiträge zur Stadt. Auch Coswig hat eine Seite im Netzwerk, die jedoch nicht so umfassend gepflegt wird, wie die Meißner.

Vor allem junge Leute informieren sich über Facebook, sagt Stadtrat Oehmichen. Er hält es für rückwärtsgewandt, sich dieser Entwicklung zu verschließen. Die Stadt brauche ein ordentliches Social-Media-Konzept. Deshalb möchte der 28-Jährige auch einen Antrag für eine städtische Facebookseite schreiben und die anderen Stadträte um Zustimmung bitten.

zur Startseite