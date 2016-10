Negativserie gestoppt Weixdorf und Oberland Spree spielen unentschieden. Crostwitz holt einen Punkt gegen Muskau.

Fußball-Landesklasse Ost. Der SV Oberland Spree hat am neunten Spieltag der Staffel Ost seine Negativserie gestoppt und bei der SG Weixdorf ein 1:1 (0:0) erreicht. „Es wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Wir haben über weite Strecken das Spiel kontrolliert“, sagte Gäste-Trainer Stefan Richter. Vor 148 Zuschauern in Weixdorf gingen die Oberländer durch Borek Pozivil in der 54. Minute in Führung. Holger Steinhardt, Coach des Aufsteigers, brachte den ehemaligen Torjäger Riko Klausnitzer in die Partie.

Der 26-Jährige hatte viele Jahre lang bei seinem damaligen Verein Turbine Dresden die Torschützenlisten der Stadtoberliga bestimmt. Sein Trainer war auch damals Steinhardt. Bei Weixe spielt Klausnitzer mehr in der Abwehr. Gegen Oberland Spree warf ihn sein Übungsleiter in die Offensive. Erfolgreich, denn in der 71. Minute traf Klausnitzer per Freistoß zum Ausgleich. In der Schlussphase der Begegnung verhinderte der Pfosten den Siegtreffer für die Nord-Dresdner durch Daniel Kurzreuther, auf der Gegenseite landete ein Ball von Jan Mecir an der Querlatte. „Mit dem einen Punkt müssen und können wir leben“, lautete Steinhardts Resümee.

Ein beachtliches 3:3 (1:1) erzielte die SG Crostwitz bei Rot-Weiß Bad Muskau. Am Ende war das Remis für die Neißestädter sogar schmeichelhaft, denn Lukasz Machinka besorgte erst in der fünften Nachspielminute den Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Herausragender Akteur dieser Partie war Pavel Vechet, der alle drei Treffer für die Crostwitzer markierte (21., 69., 76.). Auf Seiten der Bad Muskauer hatte Bartosz Kosman zweimal getroffen (33., 52.). In der 65. Minute sah der Hausherren-Keeper Tobiasz Wlodarczyk die Rote Karte.

Der Bischofswerdaer FV II unterlag beim LSV Neustadt/Spree durch ein Tor von Michal Gamla (10.) mit 0:1 und behält als Tabellendreizehnter die rote Laterne. (jj)

