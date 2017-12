Negativer Einfluss ausgeschlossen Der Brößnitzer Umweltverein hatte sich über die Aufbereitung belasteten Wassers in Meißen gewundert. Dort winkt man ab.

Steinbruch Brößnitz © Brühl

Brößnitz/Meißen. Über die Abwasserentsorgung aus dem Brößnitzer Steinbruch Flechtingen gibt es weiter Streit. Der Umweltverein Sächsisch-Brandenburger Höhenrücken beklagt, dass „extrem belastetes Wasser des Steinbruchs Brößnitz unaufbereitet in die Kläranlage Meißen abgefahren“ wird. Da nach Vereins-Unterlagen die Einleitgrenzwerte in die Kläranlage deutlich überschritten werden, stellte der Verein die Frage, wer die laut Satzung des Abwasserzweckverbandes Meißen notwendige Sondergenehmigung erteilt hat. Es wäre laut den Brößnitzern interessant, zu wissen, ob die Kläranlage ihre Grenzwerte weiterhin einhalten kann. Auch sei von öffentlichem Interesse, so der Verein auf seiner Internetseite, ob die anfallenden Kosten auf alle angeschlossenen Nutzer umgelegt werden.

Auf Nachfrage der SZ bei der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH teilt diese nun mit, dass die Einleitung des Grund- und Oberflächenwassers aus dem Steinbruch keine Besonderheit darstelle. „Eine negative Beeinflussung auf die einzuhaltenden Ablaufwerte bzw. die Klärschlammentsorgung kann ausgeschlossen werden“, sagt Geschäftsführer Hartmut Gottschling.

