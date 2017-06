Negative Bilanz bei den MSV-Männern Die Bautzener Wasserballer haben zu oft verloren – meist mit nur einem Tor zu wenig.

Das Team vom MSV Bautzen. © privat

Wasserball-Oberliga. Am Ende der Saison 2016/17 fällt die Saisonbilanz bei den Wasserballern vom MSV Bautzen eher negativ aus. „Am Ende konnten nur drei Spiele gewonnen werden und es wurden zu viele Spiele mit einem Tor Unterschied verloren“, erklärt Steffen Schmidt vom MSV, der am letzten Spieltag im Bautzener Spreebad im Kampfgericht saß. „An allen Spieltagen wurde immer das erste Spiel komplett verschlafen und das zweite sehr gut gespielt. Aber im zweiten Spiel sind wir immer auf den stärkeren Gegner getroffen. Unsere Mannschaft hat sich immer dem Niveau des Gegners angepasst und sich teilweise von den schwächeren Mannschaften einschläfern lassen.“

Am letzten Spieltag des MSV, der im Spreebad stattfand, galt es für die Bautzener, bei sonnigem Wetter mindestens ein Spiel zu gewinnen, um die Saison nicht als Tabellenletzter abzuschließen. Zunächst ging es gegen die SG Dresden II. Im dritten Viertel lagen die Gäste schon mit 13:2 vorn. Am Ende verlor der MSV 8:14. Danach wartete mit dem SV Lok Görlitz der Serienmeister der letzten Jahre. Umso erstaunlicher war es dann, dass die Gastgeber mit 13:12 siegten. Am allerletzten Spieltag muss Bautzen nun zuschauen. (sch)

Training ist bei den MSV-Wasserballern am Mittwoch ab 18 Uhr und am Freitag ab 18.30 Uhr im Spreebad.

