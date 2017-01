Nebenstraßen sind zuletzt dran Sie werden erst vom Schnee geräumt und gestreut, wenn die Hauptstraßen befahrbar sind, sagt der Baubürgermeister.

Radebeuls Baubürgermeister Dr. Jörg Müller. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Der Erste Bürgermeister Jörg Müller ist als Baubürgermeister auch für die Straßen der Stadt und damit den Winterdienst zuständig. Auf die SZ-Anfrage, ob noch gilt, dass die beauftragten Firmen nur das Hauptstraßennetz räumen sollen, sagte er: „Es gilt nach wie vor unsere im Amtsblatt im Oktober 2011 veröffentliche Regelung, aufgrund des vorangegangenen Stadtratsbeschlusses. Danach wird das Hauptstraßennetz vorrangig geräumt, zunächst sogenannte A-Straßen, anschließend sogenannte B-Straßen, nachgeordnet die Straßen der R-Kategorie, das heißt alle übrigen, soweit die Räumfahrzeuge diese passieren können.“

Zu den A-Straßen gehören beispielsweise neben den bekannten wie der Meißner Straße auch Altlindenau, die Kaditzer Straße, die Schildenstraße und die Zinzendorfstraße als wichtige Querverbindungen. Zur Kategorie B gehören selbst ganz kleine Straßen, wie etwa die Friedhofstraße als wichtige Verbindung nach Dresden, aber auch die Gartenstraße, die Dr.-Rudolf-Friedrich-Straße und die Borstraße.

Für den Winterdienst stehen in diesem Jahr 160 000 Euro zur Verfügung. Diese Summe sei aus Erfahrungswerten für einen normalen Winter für das Stadtgebiet auskömmlich. Den Winterdienst in Radebeul haben für den Westteil die Firma Hasse, für den Osten der Stadt die Firma Nehlsen übernommen. In Wahnsdorf wird von Unternehmen aus dem Ortsteil Schnee geräumt und gestreut. Außerdem sind in der Stadt private Dienste unterwegs. Auf Bürgersteigen haben die Hauseigentümer selbst die Räumpflicht, auch dort, wo keine Fußwege sind, gilt das bis zu 1,5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze. (SZ/per)

