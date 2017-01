Neben der Spur Ab und an fehlen auf polnischer Seite Wagen beim Wroclaw-Zug. Silvester war der Gipfel: Viele Reisende kamen gar nicht mit.

Von so einem stimmigen Bild wie hier, aufgenommen im Frühjahr des Jahres 2014, war der Wroclaw-Express zum Jahreswechsel weit entfernt. Nur ein einziger Wagen sollte Massen an Reisenden bewältigen. Das ging gründlich schief. © Nikolai Schmidt

Im Rückblick auf das Jahr 2016 konnte die Länderbahn (Trilex) mit einem Höhepunkt aufwarten – der Wiederkehr des grenzüberschreitenden Zugverkehrs nach Polen: „Wir kooperieren in der Fahrzeugbereitstellung mit dem polnischen Partnerunternehmen Koleje Dolnoslaskie (KD) und mit DB Regio“, bestätigt Geschäftsführer Andreas Trillmich. Mehr noch: Im kleinen Grenzverkehr besteht Anschluss in die Touristenregion Jelenia Gora und nach Weglinec, wo eine weitere attraktive Verbindung nach Wroclaw genutzt werden kann. Diese Attraktivität wollen wir ausbauen“, kündigt Andreas Trillmich an.

Umso mehr ärgert er sich, wenn so eine Attraktivität wegen Fahrzeug- und Servicepannen auf der Strecke bleibt. „Auf polnischer Seite gibt es immer wieder mal Tage, wo viel zu wenig Fahrzeuge bereitgestellt werden“, klagt Henry Worbata, ein Reisender, der die Strecke öfter nutzt. Und der Jahreswechsel dürfte so manchen Reisewilligen erst recht von dieser Verbindung abgeschreckt haben, berichtet Till Scholtz-Knobloch als entsetzter Mitfahrer: „Am Silvestertag fuhr lediglich ein Triebwagenelement nach Dresden. Etwa eine halbe Stunde vor Abfahrt stapelten sich die Reisenden bereits am Bahnsteig in Wroclaw. Viele kamen gar nicht mit. Kinder heulten, weil ihre Eltern mit ihnen nicht heimreisen konnten, im Zug konnte niemand auf die Toilette, und auf den Unterwegsstationen sind noch einmal an die 100 Reisende zurückgeblieben, da der Zug einfach qualvoll war. Erst in Görlitz wurde dann ein weiterer Desiro-Wagen angekoppelt.“

Das nützte dann freilich auch nicht mehr viel. „Für die betroffenen Fahrgäste ist das Reiseerlebnis futsch“, ist auch Andreas Trillmich klar. Dennoch sind ihm die Hände gebunden: Mit Übernahme des Ost-sachsennetzes obliegt der Länderbahn auch die Kooperation für den Wroclaw-Express. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge der Deutschen Bahn (DB), die für den Betrieb in beiden Staaten einschließlich der doppelten Sicherheitstechnik ausgerüstet sind. Das Triebwagenpersonal stellt auf deutscher Seite die DB, auf polnischer Seite das Unternehmen KD. Die benötigten Fahrzeuge werden von der Länderbahn in Abstimmung mit den Verkehrsverbünden Zvon und VVO für den Teil Dresden – Görlitz und von KD für den Teil Görlitz – Wroclaw bestellt. „Bisher sind bei uns alle bestellten Fahrzeuge so eingesetzt worden“, sagt Andreas Trillmich und erklärt damit auch das Verstärken mit Triebwagen im Bahnhof Görlitz am Silvestertag. Warum die polnische Seite jedoch weniger Wagen geordert hat, weiß er nicht, bedauert das aber sehr: „Der berechtigte Ärger fällt ja letztlich auf uns als Unternehmen zurück.“

Die Länderbahn will jetzt zeitnah mit dem polnischen Partner zu den Problemen der Fahrzeugbestellungen Gespräche führen. „Wir wollen die Kollegen von Koleje Dolnoslaskie dafür sensibilisieren, dass so eine Kooperation keine Einbahnstraße sein kann“, nennt Geschäftsführer Trillmich als Ziel. Denn eins gelte es, den Partnern zu verdeutlichen: Probleme beim Wroclaw-Express schaden nicht nur den Bahnunternehmen, sondern sie stellen die deutsch-polnische Zusammenarbeit infrage. In der Auswertung von Wroclaw als europäischer Kulturhauptstadt des Jahres 2016 wirken Reiseprobleme dieser Art jedenfalls alles andere als kulturfördernd.

