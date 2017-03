Nebeltöpfe fliegen bei Nachwuchsspiel

Nachdem in den vergangenen anderthalb Jahren zweimal bei A-Junioren-Spielen der SG Hartha/Geringswalde gegen den Döbelner SC im Industriestadion gezündelt wurde, blieb es am Sonntag beim Landesklassenspiel beider Teams innerhalb des Stadions Bürgergarten ruhig. Allerdings flogen von außerhalb Nebeltöpfe und Feuerwerkskörper auf die Laufbahn und sorgten für Schäden. Durch schnelles Eingreifen der DSC-Ordnungskräfte konnten sechs vermummte Chaoten vertrieben und die Situation geklärt werden. Die Stadt Döbeln stellte Strafanzeige. Zudem gab es Schäden in der Gästekabine. DSC-Vorstand Fußball, Holger Schmidt, sagte „Es war ein ganz normales Landesklassespiel. Nicht mehr! Da fehlt mir das Verständnis, wenn junge Menschen so eingepeitscht werden. Wenn ich gewinne, schmeiße ich meine Fußballschuhe nicht an die Wand, zerschlage kein Fenster. Da hat auch der Trainer eine Vorbildfunktion zu wahren.“ (DA/dwe)

