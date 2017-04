Wellers Woche Nazivergleiche unter Lobbyisten

SZ-Redakteur Andreas Weller © André Wirsig

Denunziantentum ist ja durchaus weit verbreitet und gerade in der heutigen Gesellschaft wieder irgendwie en vogue. Aber Nazivergleiche waren bisher tabu – gut, außer bei der AfD und dem türkischen Präsidenten. Nach der „Dresdner Rede“ von Björn Höcke haben sie nun Dresden erreicht. Aus einer bisher unverdächtigen Ecke: Lobbyisten können hart sein.

Dieser Tage flatterte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Schreiben auf den Tisch, vom „Verband Deutscher Circusunternehmen“. Man ahnt, worum es geht: Genau, das geplante Wildtierverbot in Zirkussen, das einige Stadträte fordern. Aber mit diesem Ton hat wohl niemand gerechnet. Die Zirkus-Lobby scheint so viel Angst vor der Tier-Lobby zu haben, dass jedes Mittel eingesetzt wird. Die Tierrechtsorganisation Peta habe eine „sektenartige, totalitäre Organisationsstruktur“, verfasse Hetzschriften und auch mit „Ruhm und Ehre“ werde bei der Peta-Jugend geworben, um Demonstranten zu finden.

Nun ja, man mag die Vorgehensweise von Peta fragwürdig finden. Aber wie die Organisation in diesem Brief beschrieben ist, klingt es eher nach einer Tierschutz-SA: Straftaten, die Sache mit „Ruhm und Ehre“ und mehr. Zum Abschluss der Hinweis, dass sich keine demokratische Partei dieser „fanatischen Ideologie“ unterwerfen dürfe. Klingt ein wenig wie „kauft nicht bei Juden“. Ein oder zwei Nummern kleiner hätten es vielleicht auch getan. Oder wollten die Zirkus-Lobbyisten sich nur dem Ton in Dresden anpassen? Das ging daneben!

