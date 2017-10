Nazirufe am Pennymarkt Obwohl die Polizei einem Meißner androht, ihn in Gewahrsam zu nehmen, pöbelt er weiter.

© Symbolfoto: dpa

Die Verkäuferin des Meißner Penny-Marktes traut sich an einem April-Abend dieses Jahres nicht nach Hause. Denn vor dem Markt, der inzwischen geschlossen ist, pöbelt eine Gruppe junger Männer. Die offenbar Angetrunkenen rufen „Sieg heil“. Über den Notruf wendet sich die Verkäuferin an die Polizei. Die ist schnell da, hat es ja nicht weit, rückt mit fünf Mann an und wird grölend empfangen, wie ein Beamter schildert. Nachdem sie die Personalien der vier Männer festgestellt und Alkoholtests durchgeführt hat, spricht sie der Gruppe einen Platzverweis aus.

Die jungen Männer gehen auch, doch plötzlich ruft einer erneut „Sieg heil!“ Eindringlich ermahnt ihn ein Polizist, dass er ihn aus dem Verkehr ziehen werde, wenn er das noch einmal macht. Doch das interessiert den 39-jährigen Meißner überhaupt nicht. Er pinkelt erst mal gegen die Einkaufswagen, brüllt dann in Anwesenheit der Polizisten erneut den Nazi-Schlachtruf heraus. Jetzt ist es den Beamten zu viel. Sie sacken den Krakeeler ein, bringen ihn in die Zelle nach Dresden. Dessen Bruder begleitet ihn. Er will ihn „befreien“. Beide sind übrigens gerichtsbekannt.

Am Dienstag sitzt der Sieg-Heil-Rufer nun vor dem Meißner Amtsgericht. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen lautet der Vorwurf. Der Meißner will sich an nichts mehr erinnern können. „Ich war total betrunken, bin erst am nächsten Tag in der Gefängniszelle in Dresden aufgewacht. Später habe ich mich bei anderen Leuten erst mal erkundigt, was vorgefallen sein soll“, sagt er.

Nun, betrunken war er tatsächlich. Rund 2,3 Promille ergibt ein Test. Doch so richtig viel ist das für den Mann offenbar nicht. „Er war zwar deutlich alkoholisiert, sein Gang schwankend, doch er konnte sprechen und wusste genau, was er tat“, so ein Polizist. In Haft habe man ihn nicht wegen seiner Alkoholisierung genommen, sondern damit er keine weiteren Straftaten begehe.

Straftaten begeht der Mann seit 25 Jahren, saß mehrere Jahre im Gefängnis, hat in seinem Vorstrafenregister 20 Eintragungen. Unter anderem saß er eine Jugendstrafe von zwei Jahren und vier Monaten voll ab. Als Erwachsener fasste er weitere zwei Haftstrafen von jeweils deutlich mehr als zwei Jahren ab, die er teilweise verbüßte. Später kamen mehrmonatige Gefängnisstrafen wegen uneidlicher Falschaussage, Drogenbesitzes und Diebstahls hinzu. Bei der jetzt angeklagten Tat stand er noch unter Bewährung.

Ins Gefängnis muss er diesmal dennoch nicht. Die Nazirufe kosten den Arbeitslosen, der Realschulabschluss, aber keinen Beruf hat, allerdings 800 Euro. Die Geldstrafe führt nicht dazu, dass seine laufende Bewährung widerrufen wird, stellt der Richter klar.

zur Startseite