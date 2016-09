Nazifrei-Bündnis startet Kampagne

Ein Mann hält Flyer des Bündnisses „Dresden nazifrei“ in der Hand. © Archiv: dpa

Das Blockade-Bündnis „Dresden nazifrei“ ist dabei, sich neu aufzustellen – weg von einem Zweckbündnis, das gezielt auf rechtsextremistische Demonstrationen reagiert, hin zu einer Organisation, die Rassismus an der Wurzel thematisieren und bekämpfen will. Den Auftakt macht eine Kampagne mit dem Titel „Nichts gegen Dresden, aber ...“. Die neuen Sprecher Franziska Fehst und Albrecht von der Lieth haben den Strategiewandel vorgestellt.

Nachdem es gelungen sei, Europas größtes Nazi-Treffen rund um den 13. Februar erfolgreich zu bekämpfen – die jährlichen Aufmärsche am Jahrestag der Bombardierung Dresdens nannte von der Lieth, ein „nur noch lokales Phänomen“ – und angesichts neuer Herausforderungen wie Pegida, müsse man die Bekämpfung des Rassismus in der Stadt grundsätzlicher ausrichten. Dazu zähle es, die eigenen Strukturen und Kompetenzen mit Workshops zu stärken. Gleichzeitig will das Bündnis mehr Bildungsarbeit leisten, etwa in Kooperationen mit Hochschulen. „Der 13. Februar bleibt jedoch ein wichtiges Datum, an dem wir aktiv unterwegs sind“, sagte Fehst. Am Sonnabendnachmittag, 24. September, will das Bündnis seine Kampagne starten – bei einer Kundgebung am Dr.-Külz-Ring. (SZ/lex)

