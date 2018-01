Nazi-Symbole am Merianplatz Nur Tage nach der fremdenfeindlichen Attacke auf eine Äthiopierin zeigt sich Gorbitz erneut von einer unschönen Seite - dieses Mal mit SS-Runen und Hakenkreuz.

Rechte Umtriebe am Merianplatz beschäftigen die Polizei. © Archivbild: Halkasch

Dresden. Schwarze Farbe auf glasigem Grund: Mit SS-Runen und Hakenkreuz sahen sich Fahrgäste der DVB am Merianplatz konfrontiert, wenn sie die Werbefläche der Haltestelle betrachteten.



„Die Symbole hatten eine Größe von 30 mal 30 Zentimeter“, sagte Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Mittlerweile dürften zumindest diese Schmierereien wieder von der Scheibe verschwunden sein.



Schwieriger wird hingegen das Entfernen ähnlicher Zeichen an den umliegenden Haltestellen sein. Dort hatten die Täter versucht, ihre politischen Ansichten ins Glas zu kratzen. Heraus kamen Polizeiangaben zufolge dabei runenähnliche Ritzereien und eine bei Rechtsextremen beliebte, weil leicht zu merkende Zahlenkombination, die mit Acht beginnt und mit der gleichen Ziffer endet. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen.



Erst am Mittwoch der vergangenen Woche hatte ein Pärchen seinen Hund auf eine junge Afrikanerin gehetzt, die an der Haltestelle auf eine Bahn wartete. Der bissige Hund brachte die flüchtende Äthiopierin zu Fall und verletze sie an der Hüfte und am Handgelenk. Erst das Einschreiten von Passanten beendete die Attacke gegen die 19-Jährige.



Zwei Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, die Beamten suchen aber weiterhin nach dem kriminellen Trio. Dabei setzen die Ermittler auch auf Videomaterial aus verschiedenen Bahnen, da die Täter entweder mit der Bahn zum Merianplatz gekommen sein könnten oder aber sie zur Flucht nutzten. (szo/stb)

