Nazi-Gruppe: Siebter Verdächtiger in Haft Die Ermittlungen gegen die „Freie Kameradschaft Dresden“ dauern an. Die Polizei hat zwei weitere Mitglieder festgenommen.

Seit Monaten ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen gegen die „Freie Kameradschaft Dresden“ (FKD). Die rechtsextreme Gruppe, zu der angeblich mindestens 15 Männer und zwei Frauen gehören, soll 2015 und 2016 unter anderem an den Angriffen auf Asylbewerber, deren Unterkünfte, auf Polizeibeamte und Links-Alternative beteiligt gewesen sein. Teilweise handelten die Verdächtigen gemeinsam mit der „Gruppe Freital“, deren Hauptbeschuldigte sich derzeit wegen Bildung einer rechts-terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht verantworten müssen.

Ende November 2016 fand eine Razzia bei der FKD statt. Seit dem sitzen sechs Verdächtige in Untersuchungshaft. Erst am vergangenen Donnerstag wurden zwei weitere mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Ein Erwachsener sitzt seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft – wegen Fluchtgefahr. Der Haftbefehl gegen den jüngeren Verdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Die Behörde ermittelt unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs gegen die FKD.

zur Startseite