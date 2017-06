Nazi-Aufkleber verteilt Mehrere Männer werden in Bautzen beim Plakatieren erwischt. Nach Ansicht der Polizei gehören sie der rechten Szene an.

Wegen Aktivitäten der rechten Szene hatte die Polizei diese Woche vermehrt in der Bautzner Innerstadt zu tun. © Symbolbild: dpa

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen vermehrt Aktivitäten der rechten Szene in der Stadt Bautzen registriert. Beim Anbringen von Aufklebern ist eine siebenköpfige Gruppe junger Männer in der Nacht zu Donnerstag gestellt worden. Die Polizei war darüber informiert worden, dass schwarzgekleidete Männer durch die Innenstadt ziehen. Auf den an Laternen geklebten Aufklebern stand unter anderem „I love NS“. Die Polizisten vom örtlichen Revier und vom Einsatzzug der Polizeidirektion hielten die Personalien der Plakatierer im Alter zwischen 15 und 24 Jahren fest. Nach Einschätzung der Beamten gehören sie der örtlichen rechten Szene an.

Gegen einen 16-Jähriger unter ihnen wird auch wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt, er hatte Quarzhandschuhe und einen Pfefferspray bei sich. Ein Transparent mit der Aufschrift „Ihr Volksverräter“ wurde am frühen Donnerstagmorgen von Wachpolizisten am Fleischmarkt, in der Nähe des Rathauses entdeckt. Eine Streife das Bautzener Reviers nahm es ab.

In einem Fall von Bedrohung, der sich bereits in der Nacht zu Montag in Bautzen ereignet hat, ermittelt der Staatsschutz. Ein 19-Jähriger wählte kurz nach Mitternacht den Notruf, weil eine Gruppe Maskierter ihn verfolge. Streifen des Bautzener Reviers und des Einsatzzuges entdeckten in der Lessingstraße tatsächlich die Gruppe, die beim Eintreffen der Beamten auseinanderlief. Die Polizisten erwischten jedoch einen 15-Jährigen und nahmen seine Personalien auf.

