Nazi-Aufkleber und „Sieg Heil“-Ruf Wegen mehrerer rechter Propagandadelikte in Mittelsachsen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Wegen mehrerer rechter Propagandadelikte in Mittelsachsen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zum einen haben unbekannte Täter den Ort Mühlau mit rechten Aufklebern zugepflastert. An mehr als 30 Stellen - Mülltonnen, Briefkästen, Straßenschildern, Ampeln und Wänden - seien am Samstag Aufkleber mit Neonazi-Botschaften entdeckt worden. Der Staatsschutz sei eingeschaltet worden, teilte die Polizei in Chemnitz am Sonntag mit.

Zum anderen wird wegen eines „Sieg Heil“-Rufs in Hainichen ermittelt. Zeugen hatten die Polizei am späten Samstagabend zum Marktplatz gerufen. Die Beamten stellten die Personalien von 21 Menschen fest. Ein 20-Jähriger versuchte zudem, die Polizisten zu schlagen und zu treten. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa)

